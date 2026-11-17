Una disputa por el resultado de un concurso público y la posterior reasignación de funciones derivó en una demanda laboral contra la Municipalidad de Valparaíso. El abogado y funcionario, Christian Órdenes Castro, acusa haber sido víctima de acoso laboral, discriminación política y vulneraciones a sus derechos fundamentales, luego que la alcaldesa Camila Nieto optara por nombrar a otro postulante como director de Operaciones, pese a que él obtuvo el mayor puntaje en el proceso de selección.

La acción fue presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso y busca que se adopten medidas cautelares para revertir su destinación al Departamento Hídrico de la Dirección de Medio Ambiente, unidad que –según denuncia– carecería de personal, presupuesto y funciones efectivas. Además, solicita ante el tribunal que se impida una eventual no renovación de su contrata para el año 2027 y que la casa edilicia porteña sea condenada al pago de $50 millones por concepto de daño moral.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la demanda, Órdenes ingresó a la Municipalidad de Valparaíso en mayo de 2017, bajo la administración de Jorge Sharp y, tras distintos ascensos, asumió en marzo de 2022 como director de Operaciones, cargo que desempeñó por casi cinco años. En esa función, tuvo a su cargo cerca de mil funcionarios y la gestión de servicios como aseo, parques y jardines, alumbrado público, flota municipal, demoliciones, emergencias y el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo.

El funcionario sostiene que durante sus años de trayectoria obtuvo calificaciones máximas, correspondientes a lista 1 y nota 7, y que no registraba anotaciones de demérito. Sin embargo, acusa que el escenario cambió con la llegada de la actual administración de Camila Nieto, en diciembre de 2024, debido a que había ejercido funciones directivas durante la gestión anterior, encabezada por Jorge Sharp.

En su presentación judicial denuncia una serie de situaciones que califica como hostigamiento, entre ellas una solicitud inicial de renuncia por desconfianza política, humillaciones públicas, obstáculos administrativos a sus gestiones, reducción de la compensación por horas extraordinarias, desvinculación de cinco integrantes de su equipo y presiones a subordinados para que lo evaluaran negativamente.

CONCURSO Y DESTINACIÓN

Uno de los puntos centrales de la acción judicial corresponde al concurso público realizado durante 2026 para proveer el cargo de director de Operaciones. Según la versión de Órdenes, el municipio revocó un primer llamado mediante el Decreto Exento N° 000468 y luego estableció nuevas bases a través del Decreto Exento N° 000510.

El funcionario cuestiona que en ese proceso se haya reducido de cinco a tres años la experiencia directiva exigida y que se eliminara la revisión curricular para el cargo al que postulaba. A su juicio, esas modificaciones perjudicaron sus antecedentes académicos y profesionales. Pese a ello, obtuvo el primer lugar, con 96,50 puntos. Sin embargo, la alcaldesa Camila Nieto designó a Abraham Cáceres, quien había alcanzado el segundo puesto con 93,75 puntos. Al respecto, Órdenes sostiene en la acción judicial que su selección fue descartada sin que se le entregaran razones para esa decisión.

Posteriormente, afirma que solicitó ser trasladado a la Dirección de Control, pero que esa posibilidad fue rechazada. En su demanda atribuye a la jefa comunal porteña la expresión “una persona muy peligrosa”, en referencia a su conocimiento del funcionamiento interno del municipio y a su eventual capacidad de fiscalización.

Finalmente, el 26 de octubre de 2026 fue destinado al Departamento Hídrico de la Dirección de Medio Ambiente. El abogado de profesión sostiene que dicha unidad de la casa edilicia porteña no cuenta con personal, presupuesto ni funciones reales y que quedó subordinado a quien obtuvo el tercer lugar en el concurso.

En su declaración, Christian Órdenes afirmó que "después de nueve años de servicio abnegado, con nota 7 y sin una sola anotación de demérito ni licencia médica, se instrumentalizó un concurso público para arrebatarme mis funciones y confinarme a un verdadero exilio. Vaciar mi cargo de toda utilidad práctica es una maniobra fría y calculadora para preconstituir la supuesta innecesariedad de mis servicios y justificar mi despido a fin de año. Hoy en el Municipio de Valparaíso se están vulnerando gravemente los derechos de los funcionarios”.

MILLONARIA INDEMNIZACIÓN

La demanda sostiene que las actuaciones denunciadas vulnerarían garantías constitucionales relacionadas con la integridad psíquica, la igualdad y no discriminación, la honra y la libertad de trabajo. También invoca disposiciones del Código del Trabajo y de la Ley Karin, que regula el acoso laboral y otras conductas de violencia en el ámbito del trabajo.

Asimismo, afirma que el escenario que describe tuvo consecuencias en su salud y que desarrolló un cuadro ansioso-depresivo que lo llevó a utilizar una licencia médica por primera vez durante su trayectoria laboral.

Entre las medidas solicitadas al tribunal se encuentra suspender su destinación al Departamento Hídrico y disponer su reasignación a funciones directivas o jurídicas efectivas, acordes con su grado y formación profesional. También pide que se ordene al municipio abstenerse de adoptar represalias, particularmente mediante una eventual no renovación de su contrata para 2027.

Junto con solicitar que se declare la existencia de acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales, el funcionario exige una indemnización de $50 millones por daño moral, además de reajustes, intereses y costas.

El abogado patrocinante de la acción, Felipe Olea, cuestionó lo que considera una práctica de relegación de funcionarios y sostuvo que "resulta profundamente lamentable y decepcionante constatar que el acoso laboral, la persecución política y el confinamiento de funcionarios de carrera en verdaderas "salas de castigo" o "departamentos fantasma" siguen replicándose en la región, tal como ya nos tocó litigar y obtener contundentes condenas contra otras administraciones alcaldicias como la de Viña del Mar".

El profesional indicó que "esta administración llegó a la Alcaldía de Valparaíso prometiendo erradicar de raíz las malas prácticas del pasado y respetar irrestrictamente a los trabajadores, pero hoy perpetúa exactamente ese mismo manual de abusos, demostrando que su discurso de probidad y el cumplimiento de la Ley Karin son letra muerta cuando buscan desplazar a quienes no integran su círculo político".

Finalmente, Olea subrayó que "lo ocurrido con Christian Órdenes es sencillamente impresentable: tras nueve años de servicio abnegado con evaluaciones de excelencia, obtuvo el primer lugar con el máximo puntaje en el concurso público directivo, pero fue desechado sin expresión de causa y relegado a una unidad inoperante sin personal ni funciones para quebrar su salud y preparar su despido".

MUNICIPIO RESPONDE

Consultada por Puranoticia.cl, la Municipalidad de Valparaíso informó que "a la fecha, no hemos sido notificados oficialmente de la acción judicial señalada. Una vez que se tome conocimiento formal de sus antecedentes, estos serán revisados por nuestra Dirección Jurídica, a fin de ejercer las acciones que correspondan conforme al marco legal vigente".

De igual forma, manifestaron que "reafirmamos nuestro compromiso con el buen trato, la no discriminación y el respeto de los derechos fundamentales de todas y todos nuestros funcionarios y funcionarias. Asimismo, somos respetuosos de los procesos judiciales y del debido proceso, por lo que los antecedentes y argumentos correspondientes serán presentados ante las instancias competentes”.

De esta manera, mientras Órdenes busca que la justicia laboral revise su situación y determine si existieron vulneraciones a sus derechos fundamentales, la casa edilicia porteña sostiene que aún no conoce oficialmente la acción judicial y que expondrá sus argumentos ante las instancias correspondientes una vez que sea notificada.

PURANOTICIA