"Fui a humillarme y a suplicarles": trabajadora denuncia que Hospital Fricke de Viña del Mar la desvinculó tras perder a su bebé

El fallecimiento de un hijo recién nacido es un dolor que ninguna madre debería tener que enfrentar. Para Carla Contreras Díaz, de 26 años, a ese duelo se sumó una situación que, según denuncia, terminó agravando uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su fuente laboral en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde se desempeñaba en la Unidad de Ropería.

La joven asegura a Puranoticia.cl que el recinto asistencial puso término anticipado a su vínculo laboral el 24 de mayo de 2026, justo cuando concluía su descanso postnatal y semanas después de la muerte de su bebé, ocurrida el 7 de abril. Desde entonces –sostiene– ha intentado obtener explicaciones de la institución, resolver el problema de sus remuneraciones y conseguir que se tramite una licencia médica que, según relata, fue rechazada bajo el argumento de que ya no tenía un contrato vigente.

En paralelo, Carla debe continuar con su vida y enfrentar las responsabilidades de la crianza de su otro hijo, quien tiene trastorno del espectro autista (TEA). En medio de ese escenario, la extrabajadora del establecimiento de salud busca recuperar su empleo y que se esclarezca si la decisión adoptada se ajustó a la normativa.

“Yo estaba destrozada”, relata a Puranoticia.cl al recordar lo ocurrido. Su testimonio apunta a una desvinculación que considera injusta, pero también a la falta de respuestas que ha encontrado desde entonces por parte del recinto de salud viñamarino.

VÍNCULO LABORAL

Carla Contreras ingresó a trabajar al Hospital Dr. Gustavo Fricke en abril de 2024. De acuerdo con los antecedentes a los que accedió a este medio, se desempeñó de manera continua en la institución y, en julio de 2025, informó formalmente su embarazo.

En enero de 2026 comenzó su descanso prenatal y en marzo pasó a hacer uso del postnatal. Durante ese período, el 1 de marzo, recibió una propuesta contractual que, según sostiene, establecía vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año y que estaba vinculada al resguardo de su fuero maternal.

Sin embargo, la situación cambió en mayo. Un memorándum interno del hospital, fechado el día 11 de ese mes y firmado por el jefe de Servicios Generales, informó que debía ponerse término a la propuesta de Contreras a contar del 24 de mayo.

El documento señalaba que la funcionaria se desempeñaba mediante propuestas de reemplazo en la Unidad de Ropería y que el cargo que ocupaba dejaría de estar disponible debido a la reincorporación de otra trabajadora, quien figura como titular del puesto bajo modalidad de contrata. El memorándum también solicitaba que se brindara acompañamiento o apoyo a la trabajadora, considerando la situación personal que atravesaba Carla Contreras tras el fallecimiento de su hijo.

No obstante, la denunciante sostiene que su vínculo laboral no correspondía a un reemplazo de la funcionaria que regresaría, sino a una contratación independiente relacionada con su fuero maternal. Esa diferencia es uno de los puntos centrales de la controversia.

“Yo fui a hablar antes que me cortaran el contrato, pero no hubo ninguna información previa, ni un comunicado ni un correo. La excusa fue que había vuelto la titular, pero yo no tenía un contrato para reemplazar a esta persona, yo tenía un contrato de fuero maternal externo a los reemplazos”, afirma a Puranoticia.cl.

La joven asegura que no recibió una notificación formal sobre el término anticipado y que se enteró de que el hospital consideraba terminado su vínculo cuando intentó entregar una licencia médica después de la fecha de cese.

"FUI A HUMILLARME"

La fecha del término contractual no es un detalle menor en el relato de la trabajadora. Según su presentación ante la Contraloría, la desvinculación se hizo efectiva el 24 de mayo, el mismo día en que finalizaba su descanso postnatal.

Carla sostiene que antes de esa fecha intentó conversar para evitar que se concretara la decisión. Quería continuar trabajando y, según relata, incluso pidió que se le considerara para otras funciones disponibles dentro del establecimiento.

“Yo fui a humillarme delante de ellos, a suplicarles que por favor no lo hicieran, pero tampoco había nada de por medio, ninguna información, solo vocal, nada escrito”, recuerda la joven madre.

En su testimonio también cuestiona el momento en que se tomó la decisión y el procedimiento utilizado. Afirma que su jefatura solicitó el término de su propuesta el 11 de mayo y que este se concretó el día 24, sin el aviso previo que, a su juicio, correspondía.

En ese sentido, reitera que "yo fui a humillarme, que por favor no lo hicieran, que por lo menos me dieran reemplazo para continuar, pero no quisieron".

La trabajadora también señala que una persona se había jubilado en el período en que falleció su bebé y cuestiona que, pese a su antigüedad en el servicio, se mantuviera a otra persona que, según ella, había llegado al hospital solo dos meses antes.

“Yo era la más antigua, llevaba dos años, pero prefirieron dejar a una persona que llegó este año”, sostiene la denunciante.

LICENCIA MÉDICA

El conflicto se extendió a la tramitación de una licencia médica. Según el correo que envió a una jefatura del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, el 25 de mayo Carla acudió presencialmente al recinto para entregar el documento y fue entonces cuando se enteró de que su contrato figuraba como terminado.

En esa comunicación, señaló que también había enviado la licencia por correo electrónico a la Unidad de Personal y reclamó que no se le hubiera notificado formalmente la desvinculación. Además, pidió una reunión con la subdirectora y el jefe de Servicios Generales para aclarar la situación contractual, el pago de sus remuneraciones, la recepción de la licencia y la continuidad laboral.

Posteriormente, según relata, recibió un correo en el que se le informó que la licencia no sería tramitada porque no tenía un contrato vigente. “Me la rechazaron porque me dijeron que no tenía contrato vigente”, señala a Puranoticia.cl.

La joven afirma que la decisión también tuvo consecuencias económicas: en mayo recibió el pago correspondiente a solo 24 días. En su presentación ante Contraloría solicitó que se revisara la legalidad del término anticipado de su vínculo, que se ordenara su eventual reincorporación y que se resolviera la tramitación de sus licencias médicas.

A ello sumó otra reclamación: sostiene que no pudo acceder al permiso pagado que, según plantea, le correspondía tras el fallecimiento de su hijo.

RECURRIÓ A CONTRALORÍA

Tras intentar resolver la situación directamente con el hospital, Carla acudió a la Contraloría General de la República. En su presentación pidió un pronunciamiento jurídico sobre el término anticipado de su vínculo, la presunta vulneración de su fuero maternal, el principio de confianza legítima, la licencia médica y el permiso por fallecimiento de su hijo.

La trabajadora asegura que presentó su reclamo el 5 de junio y que el 21 de agosto recibió una comunicación relacionada con su tramitación. Según su relato, inicialmente acudió a las oficinas de Contraloría en Valparaíso, donde le informaron que el caso había sido trasladado a Santiago debido a su complejidad.

“Yo llevo desde junio esperando, hice el reclamo el 5 de junio y el 21 de agosto me llegó la resolución de que le dieron tres días hábiles al hospital para responder”, explica la extrabajadora del hospital base de la Ciudad Jardín.

Entre los antecedentes del caso figura un oficio de Contraloría, mediante el cual se solicitó al Hospital Fricke un informe sobre la presentación de la funcionaria, con un plazo de tres días hábiles administrativos desde la recepción del requerimiento.

Pese a ello, Carla afirma que "del hospital no me han dado ninguna respuesta, ningún correo, no hemos llegado a ningún acuerdo, ni siquiera hemos hablado. Me cortaron el contrato y ya. No me han dado ninguna respuesta”.

PIDE JUSTICIA

Más allá de la discusión administrativa y jurídica, la trabajadora insiste en que su principal objetivo es recuperar su fuente laboral y que se revisen las decisiones que la dejaron sin trabajo en medio de un período de profundo dolor personal.

“Espero que se haga justicia, que me entreguen mi puesto de trabajo porque era la más antigua del servicio y me correspondía el puesto”, señala.

La joven también expresa sus sospechas sobre los motivos detrás de la decisión, aunque importante es dejar en claro que los antecedentes a los que accedió Puranoticia.cl no permiten confirmar esa interpretación: “Más que nada, esto fue un arreglo para dejar a una persona”, afirma.

RESPUESTA DEL HOSPITAL

Una vez conocidos todos los antecedentes del caso, Puranoticia.cl hizo las consultas en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, quienes respondieron a través de un comunicado en el que señalaban que "mediante ordinario N°593 de fecha 26 de agosto del 2026, dio respuesta en tiempo y forma al oficio N°159769 de la Contraloría General de la República, recibido el 24 de agosto de agosto".

Asimismo, aseguraron que en dicha respuesta aportaron "la totalidad de los antecedentes correspondientes al órgano contralor", además de subrayar que dicha información "se mantiene en reserva y de carácter confidencial".

Mientras Carla Contreras espera que se esclarezca la legalidad de su desvinculación, el Hospital Dr. Gustavo Fricke aseguró que ya respondió a la Contraloría y que entregó los antecedentes solicitados. La extrabajadora del establecimiento de salud, en tanto, mantiene su petición de recuperar su fuente laboral y busca que se revisen las circunstancias en que se puso término anticipado a su vínculo contractual.

PURANOTICIA