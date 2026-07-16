Fuertes marejadas afectan a la región de Valparaíso: Autoridades hacen un llamado a “no acercarse al borde costero”

Ante el frente de mal tiempo que afecta a nuestro país, fuertes marejadas han sido las protagonistas en la costa de la región de Valparaíso, por lo que las autoridades hacen el llamado a no acercarse al borde costero.

Por este motivo, en conversación con Puranoticia.cl durante el mediodía de este jueves 16 de julio, el Gobernador Marítimo de Valparaíso, el Capitán de Navío Carlos Cerda, hizo un llamado a “no acercarse al borde costero, no es el momento de sacarse fotografías, en cualquier momento un oleaje inesperado los puede arrastrar”.

“Estamos en condiciones de temporal, lo que implica la restricción absoluta de las actividades en de navío y en la costa”, enfatizó la autoridad.

Por otro lado, el capitán de fragata Carlos Gaete, jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, detalló la magnitud del fenómeno, asegurando que “hemos medido entre 3,1 y 5,2 metros en la boya del SHOA, y esperamos en el pronóstico tener entre 3 y 5 metros, lo cual es coincidente con las condiciones medidas”.

Bajo este contexto, continuó indicando que “se mantiene el llamado a la precaución y al autocuidado para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas que transitan por el borde costero y las que realizan actividades en el mar”.

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