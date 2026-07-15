Fuerte oleaje asociado a los sistemas frontales obliga a cerrar la Av. Perú de Viña del Mar

Debido a las fuertes marejadas anunciadas en el marco de los sistemas frontales que llegarán a la zona en las próximas horas, el Municipio de Viña del Mar, en conjunto con las autoridades marítimas y de emergencia, dispusieron el cierre preventivo de Av. Perú y Av. Los Héroes, lo que se concretó en horas de la tarde de este miércoles.

La medida de seguridad tiene como fin evitar la circulación de vehículos y personas por ese sector del borde costero viñamarino, ya que se prevé que las olas superarán el muro de separación, anegando la calle.

De la misma manera se solicita a residentes retirar los vehículos que hayan quedado estacionados en dicha vía y en calles aledañas.

Cabe hacer presente que el corte se ejecutó en Av. San Martín con 6, 7 y 8 Norte, Teniente Merino y Los Héroes.

De la misma manera, se reitera el llamado a las personas a no acercarse al borde costero y que, de incumplir la medida, podrían ser sancionados con multas.

PURANOTICIA