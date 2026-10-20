Fuerte granizada sorprendió a los vecinos de Olmué en medio del intenso temporal

Una fuerte granizada se registró durante horas de la tarde en la comuna de Olmué, en el marco del intenso sistema frontal que afecta a la zona central del país.

Usuarios en redes sociales compartieron diversos registros del fenómeno climático que ha llamado la atención a los habitantes de la provincia de Marga Marga.

Uno de los registros incluso fue captado desde dependencias de la Municipalidad de Olmué, a un costado del emblemático parque El Patagual.

Esta situación había sido advertida previamente por el alcalde Jorge Jil, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "después de la 1 de la tarde habrá mucha intensidad, con granizos y también con relámpagos".

Asimismo, la autoridad sostuvo que "el factor de riesgo es que al caer mucha agua en muy poco tiempo, provocará deslizamientos de masas de tierra y eso, a su vez, produce también el peligro a las viviendas o a lo que son la acequias o esteros".

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