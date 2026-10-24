Fuego amigo en Quilpué: Amelia Herrera revela distanciamiento con Carolina Corti y apunta a posibles “celos”

Una nueva polémica sacude a la comuna de Quilpué, la que tiene como protagonistas a dos lideresas de la provincia del Marga Marga: la actual alcaldesa María Carolina Corti, y la ex jefa comunal Amelia Herrera, ambas militantes de Renovación Nacional.

Todo comenzó mientras la ex edil participaba en el programa Té con Dulce, de Radio Dulce, momento en el que Herrera desclasificó que en la actualidad no mantiene una relación con la actual alcaldesa de la comuna de Quilpué. “La verdad es que no tenía un vínculo con ella muy cercano”, comenzó relatando.

Fue en esta línea que la ex autoridad retrocedió un par de años, cuando Corti recién había asumido como alcaldesa, y Herrera asegura que se acercó a ella para ofrecerle su experiencia como edil de la misma comuna, siendo ambas militantes del mismo partido.

“Yo le ofrecí ayuda, consejos, porque obviamente mis años en el municipio me hicieron dominar muy bien la administración municipal”, relató, lo que finalmente no tuvo la respuesta esperada.

En este contexto, Herrera atribuyó la reacción de Corti a un posible arrebato de celos. “Hay un tema ahí, no sé, hay un tema raro de celo, de, no sé, de hacerle sombra”, lanzó Amelia.

Además, en medio de la conversación, la ex autoridad comunal no pudo dejar de referirse a la actual situación interna que vive el municipio de la Ciudad del Sol, indicando que “administrativamente dentro del municipio parece que las cosas no estuvieran tan bien”.

“Yo como no he visto la cifra, no he visto los papeles, solamente puedo opinar de acuerdo a lo que me han dicho los funcionarios, algunos funcionarios, y lo que he leído por la prensa”, añadió en conversación con el espacio radial.

Cabe recordar que Amelia Herrera se desempeñó como concejala de la comuna entre los años 1992 y 1996, para luego asumir como alcaldesa de Quilpué desde el año 1996 hasta 2004, además de ser la madre del actual Senador de la región de Valparaíso Andrés Longton, quien es uno de los principales aliados políticos de la alcaldesa quilpueina, por lo que las declaraciones de Herrera han generado un duro impacto en el entorno de Corti.

Además, este viernes precisamente el parlamentario participó en una actividad en el municipio de la comuna, justo minutos después que se conocieran los dichos de su madre en el programa Té con Dulce, de Radio Dulce.

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