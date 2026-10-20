"Fue bastante traumático”: trabajadora relata dramáticos momentos vividos en medio de asalto a joyería en pleno centro de Viña del Mar

Un violento asalto afectó a la Galería Saleh, ubicada en pleno centro de Viña del Mar, durante la tarde de este lunes 19 de octubre. Cerca de las 17:50 horas, un grupo de delincuentes encapuchados ingresó a la joyería Heresmann, donde intimidó a las trabajadoras para sustraer una cantidad aún indeterminada de joyas de oro y plata.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, los sujetos actuaron rápidamente y escaparon del lugar a bordo de un vehículo, en dirección a avenida Valparaíso. La fiscal de la Unidad de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Soledad Díaz, entregó detalles sobre las primeras diligencias realizadas tras el delito:

"El día 19 de octubre de 2026, cerca de las 17.50 horas, un grupo de sujetos encapuchados ingresó al interior de una joyería ubicada en el centro de la comuna de Viña del Mar. En este lugar, estos sujetos intimidaron a las trabajadoras y sustraían una gran cantidad de joyas de oro y plata, cantidad que por el momento es indeterminada. Los sujetos escaparon en vehículo en dirección a avenida Valparaíso".

Pese a la intimidación ejercida durante el asalto, las trabajadoras no sufrieron lesiones de consideración. La fiscal Díaz confirmó que la investigación quedó a cargo de personal especializado de la policía, que busca identificar a los responsables, recuperar las especies sustraídas y establecer el avalúo total de las joyas robadas:

"Afortunadamente, las víctimas no resultaron con lesiones de consideración y actualmente la investigación se encuentra a cargo de personal especializado de la Brigada de Robos Concon, quienes realizan diversas diligencias a fin de poder determinar la identidad de los autores del hecho, recuperar las especias y determinar su avalúo final".

RELATO DE LA VÍCTIMA

Para las trabajadoras de la joyería Heresmann, el asalto estuvo marcado por la incertidumbre y el temor. Una de las afectadas relató cómo los delincuentes irrumpieron en el establecimiento justo cuando un cliente se retiraba del local, momento en que anunciaron el robo y las apuntaron:

"Para mí fue bastante traumático porque estaba junto con mi compañera e iba saliendo una persona del local y ellos se introdujeron acá en la joyería y dijeron esto es un asalto, y bueno, nos apuntaron".

La trabajadora también describió el momento en que los sujetos comenzaron a romper las vitrinas para sustraer las joyas. Sin embargo, debido a la rapidez de los hechos y la tensión vivida, señaló que no logró identificar con precisión qué especies fueron robadas:

"Obviamente ellos vienen a robar joyas (…) fue tanta la cuestión que uno no sabe. En ese momento ellos empezaron a romper los vidrios y eso y no sé realmente".

Respecto de la conducta de los asaltantes, la víctima señaló que, pese a la intimidación y a que dos de ellos estuvieron muy cerca de ella, no sufrió agresiones físicas. Asimismo, atribuyó su resguardo durante el episodio a su fe religiosa:

"En la particularidad de ellos, a pesar de todas las circunstancias que tenía dos de ellos encima de mí, prácticamente no fueron agresivos, (…) yo soy una persona cristiana y siempre le pido a Dios que me guarde’’.

En esa misma línea, la afectada sostuvo que el objetivo de los delincuentes era sustraer las especies de la joyería, sin que, según su testimonio, buscaran agredir directamente a las trabajadoras: "Ellos lo que querían, era robar la joyería y listo".

La trabajadora reiteró que, pese a la violencia del procedimiento y al temor que experimentaron durante el asalto, los sujetos no les causaron lesiones y finalmente se retiraron del lugar: "A pesar de todas las circunstancias, no nos hicieron nada (…) pasó lo que pasó y listo nos dejaron tranquilas".

Finalmente, al ser consultada por la seguridad en el centro de Viña del Mar y la posibilidad de continuar trabajando después de lo ocurrido, la víctima cuestionó la falta de protección y explicó que la necesidad económica la obliga a seguir desempeñándose en su trabajo:

"No tenemos seguridad en ninguna parte, siempre lo he dicho. (…) acá en la joyería, por lo menos yo en mi particular, uno necesita el trabajo".

Por ahora, la Brigada de Robos de Concón continúa con las diligencias investigativas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso. El objetivo es establecer la identidad y el paradero de los responsables, además de determinar el valor total de las joyas sustraídas.

PURANOTICIA