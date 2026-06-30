Francisco Chahuán parte a México y fija sus prioridades como embajador: reactivar la Alianza del Pacífico y potenciar el comercio

A solo horas de abordar el vuelo que marcará el inicio de su gestión como embajador de Chile en México, el exsenador Francisco Chahuán detalló en Puranoticia.cl los principales lineamientos que orientarán su trabajo al frente de una de las representaciones diplomáticas más relevantes del país en la región.

Aunque en esta primera etapa viajará sin su familia, que permanecerá temporalmente en Chile, el nuevo embajador aseguró estar completamente enfocado en asumir los desafíos encomendados por el Ejecutivo, entre los que destacan la reactivación de la Alianza del Pacífico, el fortalecimiento del comercio bilateral y la integración laboral de profesionales jóvenes.

REACTIVAR LA ALIANZA DEL PACÍFICO

Uno de los principales objetivos de su gestión será impulsar nuevamente los mecanismos de integración regional. En ese contexto, Chahuán afirmó que esta misión responde a una instrucción directa del Presidente de la República.

“El presidente me ha recomendado la reactivación de la Alianza del Pacífico como una piedra angular y en eso estamos trabajando”.

Para avanzar en ese propósito, el diplomático destacó las redes políticas que ha construido durante los últimos años y explicó que ya mantiene conversaciones con autoridades mexicanas y otros actores de la región.

“Ya estoy en contacto desde hace muchísimo tiempo con la Cancillería Mexicana (...) y cómo logramos finalmente articular las economías de Perú, donde acaba de ser ya declarada electa mi amiga y gran compañera Keiko Fujimori, también con la asunción del nuevo presidente de Colombia”, explicó.

En el plano bilateral, Chahuán señaló que también buscará fortalecer los mecanismos institucionales entre Chile y México, especialmente cuando ambos países cumplen 20 años del Acuerdo de Asociación Estratégica.

“Otro tema también relevante es cómo logramos poner en movimiento el Comité del Acuerdo de Asociación Estratégica. Cumplimos 20 años del Acuerdo de Asociación Estratégica”.

COMERCIO BILATERAL

En materia económica, el nuevo embajador adelantó que la misión diplomática trabajará para incrementar el intercambio comercial entre ambos países, fijando una meta concreta para los próximos años.

“Hemos puesto una meta muy ambiciosa de aumentar en un 20% el comercio bilateral”, puntualizó Chahuán.

Asimismo, explicó que uno de los ejes de su agenda será facilitar el reconocimiento de títulos profesionales entre Chile y México, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales para los egresados de ambos países.

“Estamos ya adelantando la tarea del Comité de Reconocimiento de Títulos, tanto mexicanos en Chile como chilenos en México. Ese ya logramos poner en movimiento junto con la Embajadora de México”, afirmó el diplomático, detallando que ya sostuvo encuentros clave con la ministra de Educación para este fin.

Junto con ello, anunció la implementación de un sistema de pasantías profesionales binacionales, que buscará fortalecer la inserción laboral y el intercambio de talento entre ambos mercados.

“Lo que queremos hacer ahí es empujar unas pasantías profesionales, es decir, que profesionales chilenos puedan trabajar en empresas y profesionales mexicanos en empresas chilenas”, concluyó, señalando que ya se realizó un catastro con las firmas multinacionales chilenas apostadas en México para materializar el proyecto.

VÍNCULO CON VALPARAÍSO

Además de los temas económicos y políticos, Chahuán aseguró que su gestión también contemplará un fuerte componente cultural. Entre las iniciativas mencionó el fortalecimiento de las Cátedras Gabriela Mistral, un convenio con el Tecnológico de Monterrey y el impulso a la Cátedra Chile-México de la Universidad de Concepción.

Finalmente, el nuevo embajador afirmó que mantendrá un estrecho vínculo con Valparaíso, su región de origen, apoyando iniciativas como Valparaíso 500, plataforma que busca proyectar el desarrollo de la ciudad puerto con miras a la conmemoración de sus 500 años en 2036.

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