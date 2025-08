Francisco Chahuán arrasaría: Sondeo revela preferencias de cara a la Elección de Diputados en el Distrito 7 de la región de Valparaíso

Puranoticia.cl accedió a una nueva encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile de cara a lo que será la Elección Parlamentaria por el Distrito 7 de la Cámara de Diputados, instancia donde los habitantes de las comunas costeras de la región de Valparaíso elegirán a sus ocho nuevos representantes para el periodo 2026-2030.

Las encuestas se realizaron a través de correo electrónico, mensajes en WhatsApp y en forma presencial a 887 hombres y mujeres de 18 años o más, inscritos en el Servicio Electoral (Servel) y con local de ubicación ubicado en una de las 12 comunas que componen el distrito de la zona costera de la región de Valparaíso.

Los datos que entrega el sondeo realizado entre el 21 y el 31 de julio del 2025 en las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar, fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo de esta manera una muestra de representación del distrito en cuestión.

Ante la pregunta de si las elecciones para elegir Diputada o Diputado fueran el próximo domingo, ¿por quién de estas personas usted votaría? Los resultados fueron estos:

De manera totalmente inapelable y sin competencia, el primer lugar recaería para el actual senador Francisco Chahuán, quien estaría abierto a continuar su carrera política nuevamente desde la Cámara de Diputados; esto, ante la imposibilidad legal de buscar la reelección en la Cámara Alta. Y es que como se puede apreciar, su nombre es sinónimo de éxito electoral, motivo por el cual Renovación Nacional buscaría convencerlo. Los números muestran que obtendría un 20,1% de votos si la elección fuera este domingo.

Mucho más atrás aparece quien había liderado el sondeo en las últimas dos mediciones: el abogado constitucionalista y militante del Frente Amplio (FA) Jaime Bassa, quien consigue un 8,7% de las preferencias de cara a la Elección Parlamentaria.

Retrocediendo 0,4 puntos porcentuales en comparación a la última encuesta, aparece ahora en tercer lugar el diputado Tomás Lagomarsino, pasando de un 7,7% a inicio de junio a un 7,3% en la medición de los primeros días de agosto de 2025.

El diputado Hotuiti Teao sale del podio con la irrupción de Chahuán, aunque con claras chances de que el político independiente, pero cercano a Evolución Política (Evópoli), se mantenga en la Cámara Baja gracias al 6,2% de preferencias a su favor.

Luego se aprecia la irrupción de la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Macarena Urenda, quien registraría un 5,7% de las votaciones si es que la Elección Parlamentaria en el Distrito 7 de la región de Valparaíso tuviera lugar este domingo.

El diputado Andrés Celis, quien podría llegar a hacer dupla con Francisco Chahuán, aportaría a la lista con un 4,5% de los votos, lo que –haciendo todos los cálculos respectivos– lo dejaría con claras chances de obtener su reelección y, de esta manera, dar inicio a su tercer periodo como legislador por el Distrito 7 de Valparaíso.

La carta del Partido Comunista (PC) y aspirante a la reelección, Luis Cuello, aparece en el séptimo puesto de la contienda electoral, con un 4,1% de las preferencias. En octava posición, en tanto, ingresa con 3,9% el hoy senador Tomás de Rementería, quien tendrá que decidir si representará al Partido Socialista en la Cámara Alta o en la Baja.

Luego aparecen dos figuras del Partido Republicano, el actual diputado Luis Fernando Sánchez, quien se quedaría con un 3,5% de los votos si la elección fuera este domingo; mientras que el ex candidato a Gobernador de Valparaíso, Francesco Venezian, aportaría con un 3,3% a la lista que llevaría el partido que lidera José Antonio Kast.

Jorge Brito, ya sin chances de competir por el Senado en Valparaíso, buscaría la reelección en el Distrito 7, aunque actualmente sólo suma 2,9% de apoyos. Le sigue con 2,8% otra carta del Partido Republicano, el ex candidato a alcalde de Valparaíso, Rafael González. Arturo Barrios, en tanto, quiere seguir en la Cámara, aunque tendrá que subir del 1,7% de preferencias que hoy registra. Lo mismo que la diputada Camila Rojas, quien actualmente, solo concita el 1,2% de los apoyos. El ex core y actual presidente regional de la DC, Roy Crichton, no supera el 0,8%; mientras que Ruggiero Cozzi, ex convencional y actual militante de Renovación Nacional, obtendría sólo 0,6% de los votos.

Importante es señalar que un 22,7% de los consultados por Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile señala que no sabe o prefiere no responder a la única pregunta acerca de la Elección Parlamentaria por el Distrito 7 de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA