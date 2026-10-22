Fonasa derivará a 350 pacientes de la región de Valparaíso para cirugías de cadera y rodilla sin costo

En el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Jean y Marie Thierry de Valparaíso, autoridades nacionales y regionales encabezaron el lanzamiento del proceso de derivación del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) en su Modalidad de Atención Institucional (MAI), iniciativa impulsada por Fonasa para acelerar la resolución de listas de espera y garantizar atención oportuna para personas beneficiarias del seguro público.

Creado por la Ley N° 21.736, el SAP permite que beneficiarios de Fonasa accedan a prestaciones priorizadas definidas por el Ministerio de Salud. Durante 2026, estas corresponden a cirugías de endoprótesis de cadera para menores de 65 años no GES y endoprótesis de rodilla para personas de todas las edades. En la modalidad MAI, las personas son derivadas a prestadores privados en convenio, sin costo alguno para ellas.

El director de Fonasa, César Oyarzo, explicó que "es un programa especial que parte el año 2025, esta es su segunda fase y lo más importante es que acá podemos anunciar que Fonasaofrece a beneficiarios de tramo A, una solución a su problema de cadera o rodilla a través de una intervención quirúrgica. La atención se realiza en clínicas privadas con las cuales tenemos convenio, Fonasa financia el 100% de la prestación, por lo cual para la persona es totalmente gratis".

La estrategia contempla la derivación de cerca de 3 mil personas del tramo A que actualmente integran listas de espera para estas prestaciones, algunas de las cuales esperan una solución desde 2018. La atención considera la cirugía, el proceso de rehabilitación kinésica y el seguimiento clínico hasta el alta.

En tanto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo que "es una importante estrategia la que está haciendo Fonasa para bajar la lista de espera No GES, con copago cero a las personas de menores recursos. En la región de Valparaíso, son 350 personas, más del 12% del país y esperamos que este plan se pueda implementar también durante el 2027, de tal manera de ir aliviando la vida de muchas personas que tienen estas patologías”.

Uno de los desafíos del proceso es ubicar e informar oportunamente a las personas beneficiarias seleccionadas para esta estrategia. Actualmente, más de 800 personas priorizadas no cuentan con un teléfono válido registrado, por lo que las autoridades subrayaron la importancia de mantener los datos de contacto actualizados en sus centros de salud y Fonasa, para facilitar la derivación.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, indicó que "mejorar la gestión de los tiempos de espera es uno de los objetivos que nos hemos trazado, donde el principal desafío es la contactabilidad. Y allí, el rol de la Atención Primaria y la coordinación de la red asistencial es fundamental para validar la información, vincular y orientar a los casi 3 mil pacientes del tramo A de Fonasa que viven en la región que esperan una prótesis de cadera, No GES, o de rodilla”.

“Estamos hablando de personas vulnerables, con esperas de hasta 8 años, a quienes estamos poniendo en primer lugar gracias a este Sistema de Acceso Priorizado para que puedan ser atendidas, rehabilitadas y reciban un seguimiento sin costo. Nuestra prioridad es que podamos ubicarlas y que reciban lo que tanto han esperado", añadió la autoridad, luego del lanzamiento en Valparaíso de una nueva etapa del Sistema de Acceso Priorizado (SAP) por parte de Fonasa.

En tanto, la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, expuso que "sabemos las dificultades que tiene hoy día la salud para nuestra región, es una buena noticia, lo importante es actualizar los datos que tienen las personas en sus respectivos centros de salud”.

La directora del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio, Alis Catalán, destacó que "esta estrategia permitirá avanzar en la resolución quirúrgica de 89 pacientes de nuestra red, de los cuales 25 requieren prótesis de cadera y 64 de rodilla. Detrás de cada uno de estos casos hay personas que esperan recuperar su movilidad, autonomía y calidad de vida. Por eso, nuestro compromiso es trabajar coordinadamente con Fonasa, los hospitales y la Atención Primaria para facilitar el acceso a esta solución integral, que contempla cirugía, rehabilitación y seguimiento hasta el alta”.

Con el Sistema de Acceso Priorizado, Fonasa busca avanzar en una gestión más eficiente de las listas de espera, priorizando a las personas de menores recursos y fortaleciendo el acceso oportuno a prestaciones de salud de alta demanda.

PURANOTICIA