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Fiscalización migratoria en Santa María terminó con una persona extranjera denunciada por trabajar sin autorización

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El operativo realizado durante la Festividad de Santa Filomena controló a siete extranjeros y también derivó en una denuncia contra una empresa por mantener a un trabajador sin permiso.

Fiscalización migratoria en Santa María terminó con una persona extranjera denunciada por trabajar sin autorización
Lunes 9 de noviembre de 2026 21:15
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Un nuevo despliegue coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Andes, la dirección regional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Delegación Presidencial Provincial de San Felipe, se llevó a cabo en la comuna de Santa María, con ocasión del desarrollo de la Festividad de Santa Filomena, con el objeto de controlar la situación migratoria y verificar el respeto a las leyes de extranjería y migración.

Al finalizar el procedimiento, el balance arrojó que de las siete personas extranjeras controladas, una de nacionalidad colombiana fue denunciada por mantener situación migratoria irregular y trabajar sin autorización. A su vez, una empresa fue denunciada por mantener a un extranjero trabajando sin la respectiva autorización.

Daniel Baltra, director regional (s) de Sermig Valparaíso, aseguró que "estas fiscalizaciones forman parte de una estrategia que se desarrolla a nivel nacional para reforzar el cumplimiento de la legislación vigente y promover una migración ordenada, segura y regular, reforzando el trabajo interinstitucional, en actos masivos o de alta concurrencia”.

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