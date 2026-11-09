Fiscalización migratoria en Santa María terminó con una persona extranjera denunciada por trabajar sin autorización

Un nuevo despliegue coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Andes, la dirección regional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Delegación Presidencial Provincial de San Felipe, se llevó a cabo en la comuna de Santa María, con ocasión del desarrollo de la Festividad de Santa Filomena, con el objeto de controlar la situación migratoria y verificar el respeto a las leyes de extranjería y migración.

Al finalizar el procedimiento, el balance arrojó que de las siete personas extranjeras controladas, una de nacionalidad colombiana fue denunciada por mantener situación migratoria irregular y trabajar sin autorización. A su vez, una empresa fue denunciada por mantener a un extranjero trabajando sin la respectiva autorización.

Daniel Baltra, director regional (s) de Sermig Valparaíso, aseguró que "estas fiscalizaciones forman parte de una estrategia que se desarrolla a nivel nacional para reforzar el cumplimiento de la legislación vigente y promover una migración ordenada, segura y regular, reforzando el trabajo interinstitucional, en actos masivos o de alta concurrencia”.

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