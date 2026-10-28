Fiscalización migratoria en el plan de Valparaíso deja 13 extranjeros denunciados

En el marco de los controles de regularidad migratoria en la región de Valparaíso, se llevó a cabo un operativo de fiscalización en la comuna de Valparaíso, que dejó como resultado un total de 13 personas extranjeras denunciadas ante la autoridad administrativa de un universo de 31 ciudadanos fiscalizados.

El procedimiento tuvo como objetivo verificar la condición laboral y la regularidad de permanencia de los ciudadanos extranjeros en la comuna porteña, detectándose diversas faltas a la Ley de Migración y Extranjería.

El director regional del Sermig en Valparaíso, Daniel Baltra, comentó que "el fin fue revisar y controlar la situación migratoria y los respectivos permisos para trabajar en el país de las personas extranjeras que se encontraban en el lugar, y tener un catastro de quienes infringen esta normativa, en un trabajo colaborativo que que cobra especial relevancia en cuanto a la labor preventiva y fiscalizadora”.

En los hallazgos del operativo las autoridades denunciaron a un total de 13 personas extranjeras por diversas infracciones a la normativa vigente, entre las que destacan seis ingresos clandestinos por pasos no habilitados (cuatro venezolanos y dos colombianos), tres permanencias vencidas por más de 180 días (un venezolano, un argentino y una boliviana) y cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana que se desempeñaban en actividades remuneradas sin la autorización correspondiente.

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