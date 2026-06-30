Fiscalización migratoria deja 14 extranjeros denunciados y un detenido con orden de expulsión en Valparaíso

Un nuevo despliegue coordinado entre la PDI de la región de Valparaíso y la dirección regional del Servicio de Migraciones se llevó a cabo en el barrio El Almendral con el fin de cruzar datos, abordar incivilidades y controlar situación migratoria en los puntos críticos de la Ciudad Puerto y verificar el respeto a las leyes de extranjería y migración.

El balance arrojó que de las 43 personas extranjeras fiscalizadas, 14 fueron denunciadas, de las cuales 12 eran venezolanas, una ecuatoriana y una colombiana, la mayoría de ellas por haber entrado por paso no habilitado. A su vez un empleador fue sancionado y una persona resultó detenida con orden de expulsión.

Daniel Baltra, director (s) del Sermig, aseguró que “estos operativos sorpresa se harán de forma permanente en las distintas comunas y centros comerciales. Con esto buscamos el cumplimiento de la ley y en cada una de las instancias que hemos sido invitados a participar junto a las policías hemos detectado irregularidades y esta vez no fue la excepción, la idea es que tanto empleadores como trabajadores comiencen a entender que en nuestro país las leyes se cumplen”.

Cabe señalar que este tipo de intervenciones forman parte de una nueva directriz, todo con el objetivo de ordenar el control fronterizo,

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