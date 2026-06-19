Fiscalía de Valparaíso descarta estigmatización y desclasifica las claves de la investigación por mortal balacera en Rodelillo

El Ministerio Público, a través del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECO) de la Fiscalía de SAC Valparaíso, se encuentra desarrollando intensas diligencias para esclarecer la balacera ocurrida recientemente en el sector de Rodelillo. El caso ha tomado alta notoriedad pública tras la presentación de una querella por parte de los familiares de una de las víctimas.

Frente a las inquietudes expresadas por la familia, el fiscal a cargo de la causa, Germán Klug, salió al paso de las críticas y detalló el trabajo realizado desde las primeras horas del incidente, asegurando un despliegue integral tanto en lo técnico como en el apoyo humano.

RESPUESTA ANTE CRÍTICAS DE ESTIGMATIZACIÓN

Uno de los puntos de mayor tensión ha sido el llamado a declarar a un menor de 14 años que presenció los hechos, situación que la familia acusó como un acto de estigmatización. Al respecto, el fiscal Klug fue enfático en señalar que se trata de un procedimiento estándar y necesario para el éxito del caso:

"Es normal que se sientan de alguna manera comprometidos al ser llamado para prestar algún tipo de declaración. Pero una diligencia completamente normal, los testigos (...) son parte fundamental de una investigación".

Asimismo, aclaró que el rango etario del testigo no es un impedimento, sino que modifica el resguardo con el que se actúa: "El que tengan 14 años implica que la forma en la que se toma declaración es distinta, hay una ley especial que regula esa materia. Pero su declaración, por haber sido testigos presenciales del crimen, es fundamental para poder esclarecer los hechos. Por lo tanto, no obedece a ningún tipo de estigmatización".

Respecto al acompañamiento a los afectados, el persecutor afirmó que el equipo de la Fiscalía y la unidad de víctimas de ECO se trasladaron desde el primer momento al Hospital Carlos Van Buren para entrevistarse con los familiares y algunas de las víctimas que estaban siendo intervenidas. "Les expresamos la línea investigativa, les dimos los teléfonos de la unidad de víctimas, ofrecimos apoyo psicológico y contención específicamente a los familiares de la única fallecida en ese momento", indicó Klug, añadiendo que esta misma semana se reunieron formalmente con los familiares de Ninoska Carvajal para asegurarles colaboración "tanto en lo jurídico como en lo humano".

UN SITIO DEL SUCESO ‘’INTERVENIDO’’

El fiscal también se refirió al estado del lugar donde ocurrió la balacera, confirmando las versiones que indicaban que la escena del crimen había sido alterada antes de los peritajes especializados.

"El sitio del suceso era un sitio intervenido. Intervenido porque precisamente al desarrollarse este crimen, había muchos testigos, había familiares que movieron del lugar a las víctimas, funcionarios de carabineros llegó al sitio del suceso y levantó algunos casquillos".

Klug complementó que "no se encontraron todas las vainillas correspondientes al número de disparos que mencionan los testigos" debido al rápido traslado de los heridos, una acción que calificó como "evidente" ante la emergencia. Pese a esto, remarcó que esto "no implica que no haya ni evidencia ni material para poder desarrollar una investigación".

Finalmente, sobre el móvil del crimen y las quejas de la familia en torno a que se intente encasillar el hecho exclusivamente como un conflicto delictual, el fiscal reveló la estrategia actual: "Hay varias líneas investigativas, dos para ser más específicos. Sin duda, el enfrentamiento entre bandas es una línea que no se puede descartar, pero no es la única".

La causa se mantiene en plena etapa de desarrollo bajo el trabajo de una unidad conjunta compuesta por la Brigada de Homicidios y la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

PURANOTICIA