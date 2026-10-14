Fiscalía apunta a maniobra negligente tras fatal accidente de bus en Valparaíso: conductor quedó con arraigo y firma mensual

La investigación por el fatal accidente de un bus este sábado 10 de octubre en Valparaíso tuvo este miércoles un avance judicial, luego que el conductor del vehículo fuera formalizado por su presunta responsabilidad en el hecho que terminó con la vida de una integrante de la Orquesta de Cámara de Chile y dejó a varios lesionados.

El siniestro se produjo cuando el bus, en el que viajaban integrantes de la agrupación musical, perdió el control en una calle del sector del cerro Barón, en medio de una maniobra para enfrentar una curva cerrada. El vehículo terminó desbarrancándose, provocando una emergencia que movilizó a los equipos de respuesta y que tuvo como consecuencia más grave el fallecimiento de una de las pasajeras: Penélope Knuth.

La víctima fatal fue una violista de la Orquesta de Cámara de Chile, cuya muerte generó pesar en el ámbito musical. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la mujer salió eyectada del vehículo a través de una de sus ventanas.

En cuanto al balance de personas afectadas, el fiscal de Valparaíso Cristián Cuevas informó que, según los antecedentes recopilados hasta ahora, además de la víctima fatal, hay nueve personas con lesiones de carácter grave, una con lesiones de mediana gravedad y otras cuyos diagnósticos se mantienen como reservados.

MANIOBRA EN PENDIENTE

Las diligencias permitieron establecer que el conductor, identificado únicamente por sus iniciales J.A.R.R., no manejaba bajo la influencia del alcohol ni de otras sustancias. Asimismo, la Fiscalía descartó que el accidente se produjera por un exceso de velocidad.

"Lamentablemente hubo –y esto en virtud de videos que se pudieron obtener por las cámaras de seguridad del vehículo– una negligencia, una impericia al momento de efectuar una maniobra en una calle que tenía una pendiente descendente", expresó el persecutor porteño una vez concluida la audiencia de formalización

Asimismo, informó a la prensa que el conductor del bus "perdió el control del vehículo al dejar el cambio en neutro y, en ese sentido, se le fue el vehículo por la pendiente para abajo, provocando este lamentable accidente".

De igual forma, el fiscal señaló que "el vehículo estaba intentando maniobrar para poder pasar por una curva bastante cerrada que está en ese sector y la velocidad que se puede indicar es unos 4 kilómetros por hora. Si en el fondo estaba retrocediendo o intentando retroceder para tomar la curva y en eso perdió el control de vehículo".

Consultado sobre la experiencia del imputado para conducir por las calles de Valparaíso, el fiscal de la causa indicó que se trata de "un conductor que tiene la licencia profesional, pero es de la ciudad de Santiago. Entonces puede que no haya conocido bien cómo es la geografía de las calles de Valparaíso".

Respecto de las condiciones de la vía, el persecutor indicó que los antecedentes recabados por la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros no daban cuenta de una prohibición para el tránsito de buses o vehículos de carga por ese sector. Añadió que, hasta el momento, tampoco se había identificado señalización que impidiera el paso de la locomoción colectiva.

FORMALIZACIÓN

La audiencia de formalización se realizó este miércoles 14 de octubre, luego de que la Fiscalía solicitara el domingo la instancia judicial y se ampliara la detención del conductor para reunir los antecedentes necesarios para comunicarle los cargos.

"Se pidió esta audiencia el día domingo, ya que se amplió la detención del imputado, conductor de un bus de la locomoción colectiva. Esto, para poder tener todos los antecedentes para formalizar la investigación", explicó el fiscal Cuevas.

En la audiencia, el fiscal explicó que "se calificó por parte de la Fiscalía estos hechos como un cuasidelito de homicidio, además de las lesiones graves que sufrieron otros pasajeros, y por eso se pidieron medidas cautelares de baja intensidad; esto es arraigo nacional y firma mensual en dependencias de la Fiscalía".

De esta manera, el imputado quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en la Fiscalía local de Ñuñoa, mientras continúa la investigación destinada a esclarecer las circunstancias del fatal accidente en Valparaíso y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

PURANOTICIA