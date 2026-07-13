Fiscalía aplaza formalización de conductor que protagonizó fatal atropello en feria de Viña del Mar a la espera de informes clave

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decidió ampliar por 48 horas la detención de Jonathan Richards Gaete, de 37 años, imputado como autor de delito de accidente con resultado de muerte y lesiones graves, ilícito registrado la mañana de este domingo 12 de Julio a un costado de la feria Caupolicán, ubicada en la parte alta de la ciudad.

El cabo de la Armada de Chile fue detenido luego de protagonizar un atropello múltiple que dejó seis personas muertas y siete lesionados en Achupallas, motivo por el cual pasó a control de detención este lunes, pero el Ministerio Público solicitó ampliar el plazo para reunir mayores antecedentes antes de pasar a la audiencia de formalización.

En concreto, aún resta por conocer el informe de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, además de los peritajes encargados al Servicio Médico Legal (SML), incluidas las autopsias de las víctimas fatales.

"Faltan los protocolos de autopsia y falta un informe definitivo de la SIAT para poder llevar a cabo una formalización con todos los detalles como corresponde para poder continuar con la investigación", indicó la fiscal Carolina Monsalve.

De igual forma, sostuvo que "el imputado no ha prestado declaración ni se ha acogido a su derecho a guardar silencio. Todavía estamos en etapas muy preliminares. Se requiere primero tener los antecedentes que ya he indicado: el protocolo de autopsia y un informe definitivo de la SIAT para poder hacer una declaración con todos los antecedentes en la mano".

Por su parte, el abogado defensor Gonzalo Yuseff expresó que el imputado por el atropello "es una persona saludable, es una persona que siempre ha cumplido en su trabajo, es una persona honrada y problemas de salud no tenía".

Con esta decisión, la audiencia de formalización quedó fijada para las 11:00 horas del miércoles 15 de Julio en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, mientras el sujeto continuará recluido en el Cuartel de Infantería de Marina, en Concón.

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