Finaliza instalación de 1.100 luminarias de eficiencia energética en sector Forestal de Viña del Mar

En el sector de Siete Hermanas finalizó la instalación de 1.100 luminarias de eficiencia energética en el barrio de Forestal, proyecto que el Municipio de Viña del Mar ejecutó en el marco del plan «Ciudad 100% LED» del programa de Mejoramiento del Alumbrado Público que continúa avanzando en la ciudad para dar mayor seguridad a los vecinos.

El término del trabajo en Forestal fue inspeccionado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien destacó el avance del recambio de luminarias en la comuna.

La jefa comunal indicó que “una de las necesidades que más nos solicitan los vecinos es la seguridad y ésta tiene que ver con varios factores, entre ellos: los espacios que promueven o no la seguridad y, en este aspecto, la iluminación es clave para una ciudad que tiene mucha población mayor”.

La autoridad detalló que “en Forestal hemos cambiado la última luminaria de las 1.100 de un proyecto que consideró el recambio de alumbrado público desde plaza Forestal, en Simón Bolívar, hacia Las Torres; también calles Mackenna, Las Heras y escaleras que eran muy importantes, que se decidieron junto a las juntas de vecinos y organismos intermedios”.

Ripamonti informó que el trabajo avanza en toda la comuna: “Vamos a comenzar en sectores como Achupallas, Villa Hermosa, Miraflores y 1 Norte, y así podemos tener del orden de 5.000 luminarias solamente el 2026; son cambios masivos que se suman a los que ya hicimos en el primer período en Reñaca Alto, Nueva Aurora, Gómez Carreño, llegando casi al 60% de cobertura en Viña del Mar”.

El proyecto de Forestal se generó a partir de un trabajo colaborativo entre los equipos técnicos del municipio y la comunidad, con miras a aumentar la potencia lumínica del sector.

El recambio se ejecutó dos etapas con una inversión de $300 millones del Programa de Mejoramiento de Barrios PMB, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) que ejecuta el Municipio y se realizó en las calles: Simón Bolívar, Mackenna, Las Heras, Álvaro Santa María, Blanca Vergara, Pedro Aguirre Cerda, Manuel Villagra, Av. La Paz, 7 Hermanas, calles Urano, Plutón, Neptuno, Ernesto Puga, Bío Bío, Maule y pasajes.

AVANCES EN LA COMUNA

Dentro de los nuevos proyectos que el municipio ejecuta en la comuna, se cuenta la renovación de 141 luminarias en calles que acceden a Forestal.

Este tiene 40% de avance y una inversión de más de $93 millones, también se desarrolla el recambio de luminarias en el entorno del Hospital Gustavo Fricke, Hospital Clínico, ex Hospital de Niños, Cesfam Marcos Maldonado y del futuro Centro oncológico de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), que incluye calles Alvarez, Viana, Limache, LLay Llay, La Marina, Montenegro, Ocoa y Valdivia, puente Lusitania, y circunvalación de Complejo Quinta Claude, entre otras.

En Villa Hermosa también se encuentra en ejecución -con un 25% de avance- el recambio de 340 luminarias en todas sus calles con una inversión del orden de los $101 millones.

Y pronto se iniciarán las obras en Las Achupallas, donde se reemplazarán 688 dispositivos del alumbrado público en el perímetro de Carlos Ibáñez del Campo, Alessandri y Eduardo Frei, con una inversión de $200 millones.

Los nuevos proyectos se suman al recambio de luminarias efectuado en los sectores de Santa Inés, Miraflores Alto, Reñaca Alto, Nueva Aurora y Gómez Carreño, entre otros.

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