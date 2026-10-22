Feria Laboral dispuso más de 750 empleos y convocó a unas 2 mil personas en Quilpué

Más de 2 mil personas llegaron al Gimnasio Municipal de Quilpué para participar de la Feria Laboral organizada por Sence, la cual busca promover oportunidades de empleabilidad en la provincia de Marga Marga y en toda la región de Valparaíso.

Más de 750 puestos formales de trabajo se pusieron a disposición durante la instancia, correspondientes todos a empresas de la región de Valparaíso.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que "quiero agradecer que podamos haber sido una sede para recibir a miles de personas que están en la búsqueda de trabajo. Quilpué se ha caracterizado por saber levantarse y hoy día es una muestra. Estamos comprometidos con muchas áreas y dentro de esos principales ejes tiene que estar la oportunidad laboral, qué es lo que sostiene la columna vertebral de la protección social”.

Asimismo, sostuvo que "la alianza público privada termina siendo una buena forma de enfrentar la cesantía que existe en la región. Nosotros como municipio y toda nuestra área de fomento productivo estamos convencidos que en Quilpué hay excelentes talentos y profesionales para empresas que requieran de personas aptas y responsables”.

El seremi de Economía, Cristian Mella, indicó que "quiero celebrar el trabajo interinstitucional que se está desarrollando acá. El trabajo de las oficinas municipales de intermediación laboral que vemos hoy día en toda la provincia del Marga Marga, que están en estos momentos acá en Quilpué, es muy importante para muchas familias que están buscando una oportunidad laboral".

Por su parte, Jaime Santander, director (s) del Sence, explicó que "los perfiles específicos son muy diversos, tenemos aquellos que son de operación muy básicos, pero también hay perfiles técnicos y perfiles profesionales que tiene que ver un poco con el aumento del rango de personas que visitan la feria. Lo importante es que está disponible acá presencialmente, pero también en la Bolsa Nacional de Empleo, entonces las personas pueden verificar cuáles son los perfiles que buscan y si se adaptan a sus competencias".

Para finalizar, el seremi (s) del Trabajo y Previsión Social, Mario Villanueva, expuso que "estamos desarrollando una feria laboral en formato híbrido, estamos presencialmente en tres comunas: La Cruz, Quilpué y Casablanca, y estamos en formato online a través de la bolsa nacional de empleo en toda la región. Lo que se logra, con estas iniciativas enmarcadas en nuestro plan de Gobierno ChileDespega, es entregar opciones reales de empleabilidad en nuestra zona".

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