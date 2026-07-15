Feria del estero Marga Marga suspenderá su funcionamiento este sábado por sistemas frontales que afectarán a Viña del Mar

La feria del estero Marga Marga, en Viña del Mar, anunció que suspenderá su funcionamiento este sábado 18 de julio debido a los intensos sistemas frontales pronosticados para la región de Valparaíso durante el fin de semana.

La medida fue adoptada de manera preventiva con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de los comerciantes como de los visitantes que habitualmente concurren al recinto ubicado a un costado del curso de agua viñamarino.

No obstante, desde la administración del recinto hortofrutícola informaron que este miércoles 15 de julio la atención se desarrollará con total normalidad.

"Estimados y estimadas caseritas, para quienes nos han preguntado, hoy estamos atendiendo todo el día. ¡Venga por las mejores frutas, verduras, huevos, flores, mariscos, aceitunas y quesos de la región!", señalaron a través de un comunicado.

Asimismo, hicieron un llamado a los clientes a adelantar sus compras antes de la llegada del tren de sistemas frontales en la región de Valparaíso.

"Les hacemos el llamado para que vengan a comprar sus frutas, verduras, huevos, quesos, flores, pescados y mariscos y mucho más este miércoles 15 de julio, ya que el sábado 18 de julio no habrá feria debido al frente de mal tiempo que se avecina. Agradecemos su comprensión y su fidelidad con nuestra Feria Estero Marga Marga de Viña del Mar", indicaron desde el recinto.

PURANOTICIA