Feria de las Pulgas de Limache busca dejar atrás el barro con histórico proyecto de mejoramiento por $224 millones

Después de la lluvia, el sector donde se ubica la clásica Feria de las Pulgas de Limache se convierte en un barrial, lo que dificulta su instalación, el acceso de los usuarios y el tránsito de los vecinos que viven en lugar.

Por esa razón resulta significativo el anuncio respecto al proyecto de mejoramiento del lugar, que está en etapa de licitación.

El sector de la feria registra alto tránsito de personas y automóviles, sobre todo los jueves y domingos, días en que se desarrolla la actividad comercial de 8:00 a 15:00 horas.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que "en invierno, al ser de tierra, se dificulta su acceso por el barro y en el verano por la gran cantidad de polvo que se levanta. Por esas razones comenzamos a generar un proyecto que, gracias al apoyo del Gobierno Regional, nos permite intervenir este tramo que va a favorecer un sector de la Feria de las Pulgas para poder evaluar la continuidad de la pavimentación completa".

A ello agregó que "sabemos que es un lugar solicitado, requerido y que hace mucho tiempo necesitaba esta intervención, por eso nos llena de alegría poder avanzar. La iniciativa ya está en fase de licitación, se puede revisar en el Portal de Compras Públicas y luego pasará a su discusión al Concejo Municipal para la aprobación del contrato".

El proyecto será financiado con recursos del Gore de Valparaíso, significará una inversión de $224.000.000 y contempla pavimento, luminarias y áreas verdes entre la calle Yerbas Buenas y el pasaje Piedras Blancas.

Cabe hacer presente que la Feria Municipal de las Pulgas es un espacio regulado a través de decreto alcaldicio que reúne a 300 emprendedores que tienen residencia en Limache. El 80% de sus integrantes son mujeres, dueñas de casas, adultos mayores cuidadores y personas en situación de discapacidad.

La encargada del Centro Municipal de Fomento Productivo y Desarrollo Local, Pamela Moreno, comentó que “la modernización del sector entre Yerbas Buenas y Piedras Blancas marca un antes y un después para el desarrollo económico local. Con este proyecto vial dotamos a nuestra tradicional Feria Municipal de las Pulgas de un entorno de alto estándar, facilitando el trabajo de los comerciantes y atrayendo más visitantes en un circuito peatonal seguro. Esta gran inversión municipal demuestra que el crecimiento comercial de los emprendedores y el bienestar residencial de los vecinos pueden avanzar de la mano”.

La feria es un punto comercial que opera bajo una matriz económica circular centralizada en el rubro de cachureos, que da un segundo ciclo de vida útil al vestuario, a artículos de decoración, muebles, ferretería, antigüedades y otro tipo de productos.

La iniciativa representa un avance histórico para emprendedores, pero también mejorará la calidad de vida de los vecinos que viven en el sector.

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