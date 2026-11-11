Fedequinta se suma al paro por alza de los combustibles: detendrán sus operaciones durante la noche de este miércoles

La Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta) confirmó que se unirá al paro que se registra a nivel nacional.

El gremio, que reúne a cerca de 800 transportistas, detendrá sus operaciones a partir de las 23:00 horas de este miércoles.

Desde este jueves 12, los camiones se concentrarán en:

Ruta 68 (camino a Valparaíso).

Ruta 78 hacia el Puerto de San Antonio.

Enlaces de Algarrobo, La Pólvora y cruce Malvilla

Cabe señalar que durante la tarde de este miércoles, transportistas se reunieron por segunda vez con el Gobierno, pero no alcanzaron un acuerdo, por lo que la movilización continúa.

El vocero de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, explicó que "no hay un acuerdo. Lo que sí hubo una conversación, lo que pudimos hacer es que en algunos puntos de los que nosotros traíamos como petitorio, el Gobierno aceptó”.

El dirigente detalló que el Ejecutivo aceptó que "el registro del transporte fuera ley y que lo iban a llevar al Congreso”.

Las bases de los gremios rechazaron la propuesta del Gobierno sobre el plazo para congelar el precio de los combustibles. El Ejecutivo ofreció 74 días, mientras que los camioneros piden 120.

PURANOTICIA