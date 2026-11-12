Fedequinta se baja del paro y retirará camiones que permanecían movilizados en distintos sectores de Valparaíso

El tesorero de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta) anunció la tarde de este jueves que se llegó a un acuerdo con el Gobierno, en el marco de la paralización que mantienen los transportistas.

El dirigente señañó que en el transcurso de la jornada retirarán los cerca de 200 camiones que estaban movilizados en distintas zonas de la región.

“Efectivamente nosotros en escasos minutos más empezamos a retirar nuestros camiones, los que están Casablanca, Malvilla y Valparaíso y San Antonio“, declaró.

“Nosotros somos, por así decirlo, colegiados. Nosotros nos debemos a la CNTC y somos la Fedequinta, y nosotros este petitorio fue presentado inclusive como Fedequinta, nunca fue como CNTC”, explicó.

No obstante, esto generó la disconformidad de los camioneros independientes, que anunciaron que continuarán con la paralización.

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