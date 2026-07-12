Fatal accidente de tránsito en Viña del Mar: Vehículo irrumpe en la acera dejando 6 personas fallecidas

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en Viña del Mar, específicamente en el sector de Gomez Carreño, el que terminó con la vida de seis personas.

La tragedia ocurrió específicamente en la avenida Alessandri, frente a la Feria Caupolicán, en la parte alta de la Ciudad Jardín, donde, por causas que se investigan, un hombre perdió el control del automóvil, subiéndose a la vereda protagonizando el fatal atropello múltiple, dejando además a siete personas lesionadas, dentro de ellas dos lactantes.

De acuerdo a lo mencionado por el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, los fallecidos son tres hombres y tres mujeres, y el conductor del vehículo habría sido detenido, quien habría entrado en sentido contrario al recinto en un vehículo tipo SUV.

La emergencia movilizó tanto a Bomberos como a Carabineros hacia el lugar, quienes se encuentran prestándoles asistencia a los demás lesionados. Cabe mencionar que el tránsito se encuentra suspendido en el sector, y las autoridades hacen un llamado a tomar vías alternativas.

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