Fatal accidente de tránsito en Quilpué: hombre y mujer pierden la vida al volcar su automóvil en Ruta 60 CH

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, el que terminó con la vida de dos personas.

El siniestro tuvo lugar específicamente donde se ubica la plaza de peaje Quilpué Poniente, a la altura del kilómetro 90 de la Ruta 60 CH de la comuna, en dirección a Viña del Mar.

De acuerdo a información preliminar informada por Radio Bío Bío, el desafortunado hecho se habría registrado luego de que el automóvil intentara adelantar a otro, momento en el que perdió el control del vehículo e impactó contra de una barrera de seguridad.

Las víctimas fatales corresponderían a un hombre de 61 años, quien sería el conductor del automóvil siniestrado, y una mujer de 52 años, ambos residentes de la Ciudad Jardín.

Personal de la SIAT de Carabineros ya se encuentra en el lugar, realizando los peritajes correspondientes para identificar la dinámica que desencadenó el fatal accidente.

PURANOTICIA