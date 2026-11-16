Falleció Roberto Chahuán, exalcalde de La Calera y exconsejero regional de Valparaíso

Roberto Chahuán Chahuán, exalcalde de La Calera y exconsejero regional de Valparaíso, falleció, según confirmaron a Puranoticia.cl fuentes cercanas al exrepresentante político que alguna vez estuvo ligado a Renovación Nacional (RN).

Chahuán tuvo una extensa trayectoria en la política de la provincia de Quillota, donde alcanzó notoriedad por su paso al frente de la Municipalidad de La Calera. Ejerció como alcalde durante tres períodos consecutivos, entre 1996 y 2008.

Posteriormente, también desarrolló labores como consejero regional por la provincia de Quillota, integrando el Consejo Regional de Valparaíso en distintos períodos. Su trayectoria lo convirtió en una figura reconocida de la política local.

Cabe recordar que Roberto Chahuán renunció a Renovación Nacional (RN) en diciembre de 2019, en medio de la controversia que enfrentaba su hijo, el entonces concejal de La Calera, Karim Chahuán, quien había sido detenido y quedó en prisión preventiva por su presunta participación en un saqueo durante el estallido social.

En octubre de 2024, Chahuán había manifestado públicamente su respaldo a la candidatura de Manuel Millones a gobernador regional de Valparaíso, instancia en la que fue presentado como un histórico exalcalde de La Calera y entonces consejero regional. Su apoyo reflejó que continuaba vinculado al acontecer político de la zona.

Puranoticia.cl logró hablar con el embajador de Chile en México, Francisco Chahuán, quien a su vez era primo en tercer grado del fallecido político regional. Junto a lamentar su partida, el diplomático señaló que "era un tremendo líder regional. Roberto Belén Chahuán fue alcalde de La Calera, fue también consejero regional, y no solamente fue un gran líder de la región, sino que también fue un gran alcalde, un tremendo consejero regional y una gran persona".

Asimismo, destacó de su primo que "siempre fue cercano y siempre estuvo disponible para colaborar con La Calera, con la provincia y con la región. Roberto destacó siempre en todos los ámbitos, no solo en el ámbito dirigencial político, sino que también en lo deportivo y en lo social de La Calera y la provincia de Quillota".

Por último, subrayó que "la provincia y la región pierden mucho porque era un hombre completamente entregado y disponible a colaborar en cuanta causa social había en La Calera, en la provincia y en la región, en su rol de consejero regional. No me cabe duda que liderazgos como el de Roberto hay muy pocos y esperamos que el legado sea justamente esa entrega y esa senda de servicio público que él siempre practicó".

PURANOTICIA