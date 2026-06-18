Falla en calefón provoca intoxicación por monóxido de carbono y deja a tres personas inconscientes en Nogales

Una emergencia por intoxicación de monóxido de carbono se registró en el sector de El Melón, comuna de Nogales, donde una mujer adulta y dos menores de edad quedaron inconscientes al interior de su vivienda tras una grave falla en un sistema de calefacción de agua.

El hecho ocurrió este miércoles 17 de junio, alrededor de las 18:30 horas, en un domicilio ubicado en la calle Isabel Brown, cuando una tarde que parecía normal estuvo a punto de transformarse en tragedia.

Según los antecedentes, el incidente se originó luego de que el calefón de la vivienda sufriera una deflagración —una combustión súbita y rápida sin explosión—, lo que provocó una masiva emanación de monóxido de carbono, gas altamente tóxico e invisible.

La oportuna reacción de familiares fue clave para evitar un desenlace fatal. Según explicaron equipos de emergencia, "familiares que viven cerca de ellos se percataron de lo ocurrido y les prestaron las primeras ayudas", activando rápidamente la red de rescate local.

Hasta el lugar llegaron voluntarios de Bomberos, personal del SAMU y funcionarios del Cesfam de El Melón, quienes trabajaron de forma coordinada para asistir a las víctimas. Mientras el equipo médico estabilizaba a los afectados, Bomberos ingresó a la vivienda para "minimizar las emanaciones que provenían de la combustión del calefón" y asegurar el perímetro.

Tras las maniobras de emergencia, las tres personas lograron recuperar la consciencia en el lugar y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Mario Sánchez de La Calera para su evaluación médica.

El caso generó preocupación en la comunidad, ya que "recordó a un accidente doméstico similar que ocurrió en diciembre del año pasado", en el que una joven madre de la zona falleció por las mismas causas.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

A raíz de este hecho, autoridades recordaron las recomendaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y otros gases.

Entre las principales medidas destacan el uso de calefones con sello SEC, la importancia de mantener ventilación constante en los espacios donde se instalan estos equipos y evitar su instalación en baños o recintos cerrados.

También se enfatizó la necesidad de una mantención anual realizada por instaladores autorizados, además de no realizar modificaciones improvisadas en el sistema, ya que "puede ser mortal".

Finalmente, se recordó que ante una emergencia por olor a gas se debe cortar la llave de paso, ventilar el lugar, evitar encender interruptores eléctricos y dar aviso inmediato a la SEC o a la empresa proveedora.

PURANOTICIA