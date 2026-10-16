Extienden desde Valparaíso hasta Concón el perímetro de búsqueda de hombre desaparecido en playa de Viña del Mar

Cuatro jornadas de búsqueda cumple el operativo desplegado en el borde costero del Gran Valparaíso para dar con el paradero del hombre de 39 años que desapareció la noche del martes 13 de octubre, luego de ingresar al mar en la playa Las Salinas de Viña del Mar, mientras celebraba su aniversario de matrimonio junto a su esposa.

Cabe recordar que la mujer logró salir del agua, pero desde entonces no se ha vuelto a tener noticias del ciudadano ecuatoriano, de quien se informó que reside en la región Metropolitana y que vive hace más de una década en nuestro país.

Desde que se reportó la emergencia, la Armada y otras instituciones han mantenido un despliegue de recursos humanos y técnicos para rastrear el borde costero y las zonas marítimas, con labores que incluyen el uso de medios aéreos, embarcaciones y equipos especializados para inspeccionar sectores submarinos y áreas rocosas.

No obstante, a pesar de los incesantes esfuerzos realizados durante las jornadas anteriores en la costa de Viña del Mar y Concón, el hombre continúa desaparecido.

El comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso, informó que "a las 7:00 de la mañana (de este viernes 16) comenzamos la cuarta jornada de rebusca de la persona que se encuentra desaparecida en el balneario de Las Salinas".

Asimismo, el funcionario naval indicó que "nos mantendremos cubriendo los cuatro frentes: aéreo, marítimo, terrestre y subacuático, con todos los medios materiales humanos y técnicos con los que dispone nuestra institución, además de instituciones interagenciales que están cooperando en la búsqueda".

El oficial detalló que uno de los cambios para esta nueva jornada de rebusca será "aumentar el radio de rebusca, que va a partir desde Valparaíso y que se extenderá hasta el área norte de nuestra jurisdicción, en Concón".

Finalmente, el Capitán de Puerto de Valparaíso reafirmó el compromiso de la institución con las labores de emergencia, señalando que "la Armada de Chile reafirma su compromiso con la seguridad de la vida humana en el mar".

De esta manera, el operativo continúa activo, con equipos desplegados en los distintos frentes de búsqueda y un perímetro ampliado entre Valparaíso y Concón, mientras se intenta establecer el paradero del hombre desaparecido.

PURANOTICIA