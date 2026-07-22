Expresidente Frei promueve en Brasil la candidatura de Valparaíso para albergar la sede de la Secretaría del BBNJ

El expresidente y embajador en Misión Especial de Chile, Eduardo Frei, realizó una visita a Brasil para promover la candidatura de Valparaíso para ser la sede de la secretaría de BBNJ, más conocido como Tratado de Alta Mar, frente a los más de 20 embajadores concurrentes de África y Asia.

La instancia contó con la presencia del secretario general de Política Exterior, embajador Frank Tressler y el embajador de Chile en Brasil, Issa Kort.

Desde Cancillería destacan que el acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ), es considerado una herramienta fundamental para la gobernanza oceánica y responde a la importancia que le otorga la política exterior del Estado de Chile al cuidado del océano

Por otra parte, sostuvieron reuniones bilaterales con el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el asesor internacional del presidente Lula da Silva, Celso Amorin, para fortalecer la relación bilateral.

Además, se reunieron en Itamaraty para preparar la próxima comisión bilateral que encabezará el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Finalmente, participaron de una conferencia con empresarios de Brasil para promover las oportunidades y el Corredor Bioceánico Vial, del cual Chile asumirá la presidencia Protempore en noviembre próximo.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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