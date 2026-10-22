Explota presunto caso de tráfico de influencias en el Servicio de Salud de Viña del Mar: PDI incautó computador y tomó declaraciones

La Policía de Investigaciones (PDI) desarrolló una serie de diligencias –incluida la incautación de un computador– al interior de las oficinas del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP) en el marco de una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, originada a partir de una querella contra dos funcionarios públicos por supuestas gestiones para favorecer nombramientos en cargos directivos.

La actuación de la policía civil fue ordenada por la Fiscalía Local de Viña del Mar, que instruyó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI realizar diversas diligencias para esclarecer los hechos e identificar a sus participantes.

Entre estas acciones, se solicitó tomar declaración al querellante, establecer la identidad del titular de una casilla de correo electrónico y determinar si un mensaje de marzo de 2022 fue enviado desde un computador perteneciente al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, requiriendo su entrega voluntaria o, en caso de oposición, coordinando con el fiscal instructor su incautación.

LA QUERELLA

La acción judicial fue presentada por Fabián Clarke Villouta contra José Muñoz Díaz y Haroldo Faúndez Romero, a quienes atribuye participación en el delito de tráfico de influencias, en calidad de autor y cómplice, respectivamente.

Según los antecedentes expuestos en la querella, durante marzo de 2022 habría circulado una minuta denominada "propuesta de gobernabilidad" o "minuta para cargos de alta dirección pública", en la que se identificaba a personas que debían asumir distintas funciones dentro del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca.

El documento mencionado proponía a Haroldo Faúndez Romero como director subrogante y señalaba nombres para otros puestos directivos y jefaturas. Asimismo, indicaba que contarían con el respaldo de la Comisión de Salud del Partido Socialista.

La querella también sostiene que Muñoz habría participado en gestiones para instalar a determinadas personas en puestos de responsabilidad y que, luego, fue designado subdirector de Gestión de las Personas de la institución. En tanto, atribuye a Faúndez haber facilitado la concreción de los nombramientos planteados.

Los hechos denunciados fueron puestos en conocimiento de la Contraloría Regional de Valparaíso, que el 10 de noviembre de 2025 estimó procedente iniciar un sumario administrativo y remitir los antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso para que llevara a cabo las acciones que considerara correspondientes.

ACUSAN USO DE RECURSOS PÚBLICOS

En conversación con Puranoticia.cl, Gustavo Gómez Atabales, abogado que representa al querellante, confirmó que la diligencia policial se enmarca en la querella contra los funcionarios y cuestionó las supuestas gestiones realizadas al interior del SSVQP.

"Los querellados, haciendo uso de su función pública y de recursos del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, pusieron en práctica una serie de gestiones al margen de los procedimientos establecidos, con el propósito de asegurarse puestos, cargos y remuneraciones para su propio beneficio y el de sus cercanos y colaboradores políticos", sostuvo el abogado que, además, es prosecretario de Afusih.

De igual forma, el abogado expuso que "se echó a andar una maquinaria cuyo motor estaba en el propio SSVQP, mediante la cual el señor Muñoz Díaz le indicaba al director de ese momento, señor Haroldo Faúndez Romero, quiénes eran las personas que debían ocupar los cargos, a lo cual este último accedía".

Asimismo, el representante hizo un llamado al director del Servicio de Salud, "a poner la institucionalidad a disposición del Ministerio Público, facilitando todos aquellos antecedentes y elementos necesarios para esclarecer adecuadamente los hechos, considerando que los involucrados aún se desempeñan al interior de esta institución".

"Solicitamos que una vez que el sumario en curso sea remitido al Servicio de Salud, este aplique una medida proporcional a la gravedad de los hechos", sentenció.

RESPUESTA DEL SSVQP

Consultado por Puranoticia.cl, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca confirmó que la PDI realizó un procedimiento en una de sus dependencias, en cumplimiento de una orden emanada de la Fiscalía de Viña del Mar.

A través de un comunicado, la institución señaló que "el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y contó en todo momento con la colaboración del Servicio".

Por último, desde la entidad de salud con sede en Viña del Mar reiteraron su "plena disposición a cooperar con los organismos competentes en todas las diligencias que sean requeridas, en el marco de sus atribuciones y competencias".

La presente investigación busca reunir antecedentes para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados. Asimismo, vale recordar que la presentación de la querella y la realización de las diligencias investigativas de la PDI no constituyen, por sí solas, una acreditación de responsabilidad penal de las personas mencionadas.

PURANOTICIA