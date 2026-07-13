Experta advierte que río atmosférico y aire frío dejaría lluvias con "riesgos bastante relevantes" en la región de Valparaíso

La Dirección Meteorológica de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) encendieron las alertas en la región de Valparaíso ante el inminente arribo de un masivo evento meteorológico. Se trata de una seguidilla de tres sistemas frontales combinados con un río atmosférico de categoría 4, fenómeno que aportará una cantidad inusual de vapor de agua, generando lluvias extremas y vientos con características de temporal.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil Börst, confirmó que el fenómeno comenzará a manifestarse el martes 14 de julio en el archipiélago de Juan Fernández y el miércoles 15 en el continente. Debido a este escenario, la institución tomó medidas preventivas:

"La Dirección Regional de Senapred ha declarado Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico (...) Queremos hacer un llamado a la ciudadanía a prepararse adelantadamente a este sistema frontal, a seguir las recomendaciones que se encuentran en nuestro sitio web y a estar atentos a la evolución de esta alerta", señaló la autoridad.

LLUVIAS ‘’A LA ANTIGUA’’

Por su parte, la coordinadora jefa de Meteored, Pamela Henríquez, advirtió en Puranoticia.cl que no se tratará de un temporal común. A diferencia de eventos anteriores, este sistema frontal llegará acompañado de una masa de aire frío, condición que provocará intensas nevadas en sectores cordilleranos y un drástico descenso de las temperaturas.

"Se está viendo abundante lluvia desde el jueves en la tarde, donde el viernes podría ser uno de los días con precipitaciones más abundantes. Lo relevante sí que podríamos destacar es que esto va a venir acompañado de un río atmosférico y además de eso también de aire frío", explicó Henríquez.

Respecto al impacto del río atmosférico, la meteoróloga detalló la gravedad de su actual clasificación y los riesgos asociados:

"El río atmosférico se categoriza desde la categoría 1 a la 5. Cuando hablamos de categoría 5, son ríos atmosféricos bastante extremos y estos pueden llegar a riesgos bastante relevantes como, por ejemplo, remoción de masa, aluviones, bastante riesgosos. Ya en la categoría 4 también pasa a ese tipo de nivel más riesgoso".

Henríquez alertó que comunas históricamente afectadas por la sequía, como Petorca y La Ligua, podrían registrar acumulados de 200 a 250 milímetros de agua en apenas cuatro días, una cifra que representa cinco veces más de lo que llueve en un mes normal de invierno.

Respecto a este riesgo en las zonas históricamente más afectadas por la sequía, Henríquez enfatizó la magnitud de este evento: "Estamos hablando de una cantidad mayor de precipitaciones que no estamos acostumbrados (...) son sectores donde tenemos que tener una preocupación mayor". La especialista explicó que, debido a que los suelos se encuentran compactados por el prolongado déficit hídrico, tendrán una menor capacidad de absorber el agua, lo que favorecerá la escorrentía superficial y aumentará el riesgo de inundaciones.

CRONOGRAMAS DEL SISTEMA FRONTAL

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las precipitaciones y el viento se distribuirán de manera progresiva durante la semana, con los siguientes registros estimados para el continente:

Miércoles: Comenzarán los vientos de 50 km/h , con rachas de hasta 70 km/h .

Comenzarán los , con . Jueves: Iniciarán las precipitaciones durante la madrugada, con 40 mm estimados para la tarde . Las ráfagas nocturnas podrían superar los 75 km/h .

Iniciarán las precipitaciones durante la madrugada, con . Las ráfagas nocturnas podrían . Viernes (el día más crítico): Se proyecta la caída de 100 mm de agua en un solo día y vientos que sobrepasarán los 80 km/h .

Se proyecta la caída de y vientos que . Sábado y domingo: Continuará la lluvia con montos estimados de 70 mm y 40 mm respectivamente , acompañadas de probables tormentas eléctricas .

Continuará la lluvia con montos estimados de , acompañadas de . Cordillera: Se prevén nevadas acumuladas de hasta 45 centímetros diarios, escenario que podría provocar el cierre del Paso Los Libertadores.

LLAMADO AL AUTOCUIDADO

Ante el escenario de vulnerabilidad por la saturación de los suelos compactos y los riesgos de inundaciones urbanas, Senapred activó un estado de reforzamiento de la vigilancia, en el que participan delegaciones presidenciales, municipalidades, Bomberos, SAMU y empresas de servicios básicos.

Debido a que este evento coincide con un fin de semana largo, los expertos hicieron un llamado enfático a la prudencia y al autocuidado. Al tratarse de un suelo que no absorberá rápidamente el agua, la acumulación de basura en los desagües podría provocar colapsos en las calles, por lo que se insta a la población a limpiar canaletas, mantener despejados los sistemas de evacuación de aguas lluvias y evitar traslados innecesarios hacia el borde costero.

PURANOTICIA