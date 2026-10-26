Exescolta presidencial de Boric llegará a liderar Carabineros en Viña del Mar en 2027

Una serie de modificaciones en las jefaturas territoriales de Carabineros contempla el nombramiento de nuevos oficiales para distintas prefecturas de la región de Valparaíso, entre ellos un coronel que tuvo a su cargo la escolta presidencial durante parte del mandato del exPresidente de la República, Gabriel Boric.

Se trata de Patricio Aguayo, quien asumirá como prefecto de Viña del Mar el 22 de marzo de 2027, de acuerdo con la planificación de cambios de mando de la institución.

Antes de su actual destinación en el extranjero, el oficial estuvo a cargo de la seguridad presidencial durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y posteriormente desempeñó esa misma función durante parte de la administración de Gabriel Boric, responsabilidad que mantuvo hasta enero de 2026.

Actualmente, el coronel Aguayo se encuentra destinado en el Reino Unido, donde ejerce como agregado policial en la Embajada de Chile.

Tal como lo informó Puranoticia.cl durante el fin de semana, los cambios también alcanzarán a otras unidades de la región. En la Prefectura de Valparaíso asumirá el coronel Juan Abarca, mientras que el coronel Manuel Aguilera quedará al mando de la Prefectura de Fuerzas Especiales en la Ciudad Puerto.

A estos nombramientos se suman el del teniente coronel Alexis Vicencio, quien llegará a la zona de Aconcagua, y el de la teniente coronel Ingeborg Villa, que encabezará la Prefectura de Marga Marga.

Cabe hacer presente que la reorganización de los mandos policiales se desarrollará de manera gradual entre los últimos meses de 2026 y marzo de 2027, periodo en el que se concretarán las respectivas destinaciones.

PURANOTICIA