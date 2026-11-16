De acuerdo con un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, una compleja trama judicial afecta a la empresaria chilena Marta Pentzke Muñoz, exheredera y exdueña de la histórica compañía de alimentos enlatados Dos Caballos. Actualmente, enfrenta dos demandas civiles que superan los $7 mil millones, luego de reconocer su responsabilidad penal en la sustracción de cerca de 4,2 millones de tarros de conserva que se encontraban bajo garantía legal (warrants) en bodegas de San Felipe.

Los hechos se remontan a octubre de 2019, dos meses antes de que la empresa familiar —fundada en 1906— se declarara en quiebra, arrastrando deudas por $69 mil millones. Según los antecedentes expuestos por el citado medio, la mercadería constituía el respaldo de créditos bancarios y financieros, por lo que no podía ser retirada sin la autorización de los acreedores. La situación quedó al descubierto cuando el liquidador asumió el control de la compañía y constató las irregularidades.

La magnitud del faltante quedó consignada en la acusación del Ministerio Público, que detalló las circunstancias en que se descubrió la desaparición de los productos que permanecían en depósito.

“Así, al asumir el liquidador (…) pudo constatar que las existencias de productos enlatados, era muy inferior a los que aparecían warrantizados, levantando las respectivas actas, constatándose el retiro de mercadería amparada en warrant sin las respectivas autorizaciones de los acreedores prendarios”, indica el documento fiscal citado por Radio Bío Bío.

Tras reconocer su responsabilidad en marzo de 2026, mediante un procedimiento abreviado, Marta Pentzke fue condenada a 541 días de presidio con remisión condicional. A raíz de este fallo, 14 sociedades acreedoras —entre ellas Inversiones Carsi, Addwise y JPAG— presentaron una demanda por US$5 millones (cerca de $4.900 millones), debido a la pérdida de más de 3,8 millones de latas de duraznos y pulpa de fruta. A esta acción se suma una segunda demanda interpuesta por la firma peruana Perufarma S.A., que reclama otros US$2 millones.

La ofensiva judicial también alcanza a sus hermanos, Alberto y Patricio Pentzke, quienes continúan imputados en la causa penal que se tramita en San Felipe. A ello se suma una querella presentada por Perufarma contra Alberto Pentzke, por un presunto contrato simulado relacionado con la venta de un departamento en Las Condes a una sociedad de sus hijos, operación que, según la firma, habría tenido como propósito ocultar patrimonio. Frente a estas acusaciones, el abogado de Alberto, Francisco Cox, descartó la existencia de irregularidades y sostuvo que su representado había dejado el directorio ocho meses antes de la sustracción de las conservas.

“Es decir, ocho meses después que mi representado dejó la Presidencia (de la empresa). Es más, a esa fecha no tenía oficina. Él siempre desempeñó sus labores en Edensa, otra empresa que no estaba ni siquiera en el mismo lugar”, señaló Cox respecto a la causa penal.

En cuanto a la venta del inmueble, cuyo valor fue fijado en 30.500 UF, el abogado sostuvo que la operación respondió exclusivamente a una planificación patrimonial de su representado, quien tiene más de 80 años.

“Todas las operaciones son reales y no tenía ninguna prohibición para hacerla. Es más, lo que omite el querellante es que su supuesta acción civil se encuentra prescrita como lo han indicado dos informes en derecho”, afirmó el abogado defensor.

En la misma línea, la abogada de Patricio Pentzke, Verónica Rosenblut, también se desmarcó de las imputaciones y aseguró que demostrarán la inocencia de su representado durante la próxima instancia judicial.

“Efectivamente existe una causa penal en cuyo próximo juicio oral, demostraremos que el Sr. Patricio Pentzke M. no ha cometido delito alguno”, declaró Rosenblut.

Tras la publicación del reportaje de Radio Bío Bío, la defensa de Marta Pentzke emitió un comunicado para precisar que los más de $7 mil millones corresponden a las pretensiones económicas de los demandantes y no a una suma determinada por un tribunal. Asimismo, destacó que ya fueron rechazadas medidas precautorias solicitadas en su contra.

“Doña Marta respeta a los acreedores y cumplirá lo que resuelvan los tribunales, donde hará valer sus defensas. Como las causas están en tramitación, no hará otros comentarios”, cerró la declaración pública de su representación legal.

Mientras las demandas civiles continúan su tramitación con el objetivo de recuperar los montos reclamados tras la quiebra de la compañía, la causa penal contra los hermanos Alberto y Patricio Pentzke tendrá una nueva instancia el próximo 5 de enero de 2027. Para esa fecha está fijada la audiencia de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de San Felipe.

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