Ex Castillo San José albergará el Archivo Regional de Valparaíso tras concesión de Bienes Nacionales

La Seremi de Bienes Nacionales hizo entrega oficial de la concesión de uso gratuito a la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural, la cual permitirá el funcionamiento del Archivo Regional de Valparaíso en el exCastillo San José.

La importancia de este hito radica en el hecho de que, si bien actualmente existen oficinas del Archivo en la región, estas no permiten el funcionamiento de depósitos fijos que alberguen los distintos tipos de documentos. Además, representa un nuevo paso en el proceso de descentralización del país.

Respecto de la entrega, la seremi Leslie Cornejo indicó que "este lugar fue recuperado en forma completa. Fueron 900 millones que se invirtieron para hacer una remodelación completa para verlo hoy en día en estas condiciones”, y agregó que "estamos muy contentos en que, como Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, podamos recuperar inmuebles patrimoniales y fiscales para ponerlos al servicio de toda la ciudadanía”.

Por su parte, Paulina Bravo, conservadora del Archivo Nacional de Valparaíso, explicó que "cuando recibamos las primeras transferencias, las personas van a poder venir a consultar los documentos del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, que tienen más de 80 años de antigüedad. (…) Por otro lado, existe algo en el mandato de la creación de los archivos regionales que no solo tiene que ver con los archivos públicos, sino también con otros importantes para la historia y la memoria de la Región, que también van a tener lugar”.

En la misma línea, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, subrayó que "es una tremenda noticia lo que estamos observando, esta recuperación de este espacio maravilloso en el Sitio Patrimonio (…). Si bien se entrega al Servicio del Patrimonio para que lo administre por cinco años, mientras ellos logran tener su propiedad, que es el Archivo Regional en el Palacio Subercaseux, van a ser los custodios”.

“Posteriormente, esto va a permitir la instalación de la Corporación del Sitio del Patrimonio con un centro de interpretación del Sitio Patrimonio y otras actividades que tienen que ver con espacios culturales y otras actividades para difundir la importancia de Valparaíso”, finalizó la primera autoridad de Gobierno en la región.

PURANOTICIA