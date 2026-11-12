Estudios de la U. de Chile detectan metales tóxicos en escuelas y peaks nocturnos de arsénico y plomo en Quintero y Puchuncaví

Los graves episodios de contaminación que han afectado durante años a las comunas de Quintero y Puchuncaví mantienen abiertas una serie de interrogantes respecto de la exposición de sus habitantes a sustancias tóxicas. Pese a las medidas adoptadas y al monitoreo ambiental existente, las crisis sanitarias registradas en la zona todavía no cuentan con una explicación científica completa.

En ese escenario, tres estudios desarrollados por investigadores del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile aportan nuevos antecedentes sobre la contaminación atmosférica del territorio, identificando episodios de altas concentraciones de metales en el aire, limitaciones en la red convencional de monitoreo y presencia de elementos potencialmente tóxicos en escuelas.

Sobre los principales hallazgos de los estudios, el académico y doctor en Química, Richard Toro, explicó al sitio web de la Universidad de Chile que "los registros ambientales analizados no bastan para explicar los eventos de síntomas agudos reportados por la población, como náuseas, mareos y dolores de cabeza. Esta limitación exige ampliar la investigación de contaminantes y vincular las mediciones con información clínica y de exposición para esclarecer las causas de estos episodios, sin descartar posibles contribuciones de los contaminantes ya monitoreados".

La investigación, publicada en la revista Urban Climate, analizó 12 años de información de 10 estaciones oficiales de monitoreo, entre 2010 y 2021. Aunque los promedios anuales de algunos contaminantes se mantuvieron bajo los límites de la normativa chilena, al compararlos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se observaron superaciones importantes, especialmente en material particulado fino y dióxido de azufre.

Los investigadores plantean que también podrían intervenir sustancias que no son medidas habitualmente, como el trióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles asociados a instalaciones que refinan, almacenan o transportan hidrocarburos.

Por ello, Toro sostuvo que "una de las conclusiones del estudio es que se instalen estaciones de monitoreo que no midan solamente contaminantes criterio, sino también otros contaminantes no regulados. La instalación de un ‘supersitio’ de monitoreo permitiría establecer hipótesis mucho más certeras sobre las causas de estos eventos sanitarios masivos en la zona".

PEAKS NOCTURNOS

Otra de las investigaciones, también publicada en Urban Climate, examinó las concentraciones de elementos adheridos al material particulado respirable mediante mediciones horarias realizadas en Quintero durante junio y julio de 2022.

Los resultados detectaron episodios de altas concentraciones de arsénico, plomo, cobre, zinc y otros elementos potencialmente tóxicos, principalmente durante noches y madrugadas. El arsénico alcanzó un máximo horario de 6.453 nanogramos por metro cúbico, mientras que el cobre llegó a 8.003 ng/m³, el zinc a 7.854 ng/m³ y el plomo a 2.719 ng/m³.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió entre el 7 y el 8 de junio de 2022: mientras cerca del mediodía el arsénico registraba menos de 10 ng/m³, a las 2:00 de la madrugada su concentración aumentó hasta cerca de 2.800 ng/m³.

El estudio relacionó estos aumentos con condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión de contaminantes. Durante las tardes, las brisas marinas favorecen la ventilación; en cambio, durante las noches y madrugadas, la atmósfera puede volverse más estable y los vientos del noreste transportar emisiones desde el complejo industrial hacia sectores poblados.

Toro advirtió que "al combinar las mediciones de metales con información meteorológica podemos identificar aumentos de concentración asociados a determinadas direcciones del viento y evaluar su posible procedencia. Estos patrones aportan evidencia sobre el transporte de contaminantes hacia el sitio de monitoreo, aunque no permiten atribuir por sí solos cada evento a una fuente específica".

METALES EN ESCUELAS

El tercer estudio, publicado en la revista Environments, examinó seis establecimientos educacionales de Quintero y Puchuncaví: República de Francia, La Chocota, La Greda, El Rungue, Pucalán y Los Maquis. Allí se analizaron muestras de suelo, polvo acumulado al interior de las salas y material particulado depositado en los exteriores.

La investigación detectó presencia de arsénico, cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y manganeso. Además, identificó que parte de la contaminación presente en el exterior puede ingresar y acumularse dentro de las salas de clases.

Los indicadores más elevados de riesgo estimado por presencia de metales aparecieron en Pucalán y Los Maquis, dos localidades rurales que no suelen concentrar la atención pública sobre la contaminación industrial de la zona. En la campaña de noviembre de 2023, ambas presentaron los mayores indicadores entre las escuelas estudiadas.

"En el material sedimentable de la campaña de noviembre, Pucalán y Los Maquis presentaron los mayores indicadores de riesgo estimado entre las escuelas estudiadas. El resultado muestra que también necesitamos investigar los sectores interiores y que la cercanía al complejo industrial, por sí sola, no describe todos los patrones observados", explicó Toro, quien agregó que "esto nos obliga a evaluar y cuestionarnos cómo delimitamos la zona de influencia del complejo industrial, particularmente hacia el interior del valle de Puchuncaví".

De esta manera, los tres trabajos en conjunto apuntan a la necesidad de ampliar el monitoreo ambiental, incorporar mediciones de contaminantes que actualmente no son vigilados y considerar tanto las condiciones meteorológicas como los espacios donde las partículas terminan depositándose. También plantean que las escuelas y las localidades interiores deben ser consideradas en las estrategias de vigilancia y prevención de la contaminación en Quintero y Puchuncaví.

PURANOTICIA