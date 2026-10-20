Estudio revela que la inteligencia artificial comienza a instalarse como herramienta de aprendizaje entre adolescentes en Valparaíso

La relación de niños, niñas y adolescentes con la tecnología continúa cambiando. En la región de Valparaíso, el uso de internet y los dispositivos digitales comienzan a convivir con una nueva herramienta que está adquiriendo un espacio cada vez más concreto en la vida cotidiana: la inteligencia artificial.

Así lo muestra la Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes 2026, estudio desarrollado por Claro Chile junto a Criteria, que por primera vez incorpora una mirada detallada sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial entre los adolescentes de 13 a 17 años.

En la región, el uso de chatbots como ChatGPT y Gemini se relaciona principalmente con actividades de aprendizaje. Entre sus principales usos aparecen la ayuda para realizar tareas escolares, la resolución de dudas específicas y el aprendizaje sobre temas de interés. En Valparaíso, un 53% de los adolescentes declara utilizar chatbots para obtener ayuda con sus tareas escolares, mientras un 54% los utiliza para resolver dudas específicas que surgen durante el día y un 51% para aprender sobre temas que les interesan.

Esta incorporación de la IA ocurre en paralelo a una relación menos intensa con internet. La medición muestra que los adolescentes de Valparaíso destinan, en promedio, 2,4 horas diarias durante la semana a actividades de ocio en internet, mientras que durante el fin de semana la cifra llega a 3,3 horas. En el caso de las actividades vinculadas a obligaciones, el promedio es de 2,2 horas durante la semana.

En este escenario, la inteligencia artificial comienza a ocupar un lugar relevante. A nivel nacional, el 56% de los adolescentes declara utilizar chatbots para obtener ayuda con tareas escolares y el 51% para consultar dudas específicas. En Valparaíso, estos usos alcanzan 53% y 54%, respectivamente.

La incorporación de estas herramientas, sin embargo, no significa una dependencia absoluta de la tecnología. La mayoría de los adolescentes declara que podría continuar realizando sus tareas utilizando métodos tradicionales, aunque en algunos casos esto significa destinar más tiempo al estudio.

“En Claro decidimos incorporar la preguntas sobre inteligencia artificial porque al ser una preocupación mundial, es importante contar información para comprender mejor cómo está evolucionando la relación de niños, niñas y adolescentes con esta tecnología. Sabemos que la tecnología genera beneficios, pero también hay riesgos que deben ser considerados para la generación de iniciativas que promuevan un uso más responsable y seguro orientados al bienestar digital de niños, niñas y adolescentes”, señaló Cyntia Soto, gerente de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Claro Chile.

En este contexto, la ejecutiva explicó que Claro tiene un compromiso con el bienestar digital, por lo que ha impulsado diversas iniciativas que permitan avanzar en esta dirección.

Compromiso con una vida digital más sana

Ese compromiso se traduce en acciones concretas. A través de su estrategia de Ciudadanía Digital, Claro Chile desarrolla jornadas y talleres de bienestar digital dirigidos a familias y comunidades educativas, como el ciclo "Las pantallas en mi hogar: límites sin romper el vínculo" —que acompaña a padres, madres e hijos en la construcción de hábitos saludables— y el programa "Generación Digital", que forma a estudiantes de entre 12 y 17 años en convivencia y liderazgo digital. La compañía impulsa además la Alianza por el Bienestar Digital Infantil, un acuerdo multisectorial junto a la Subtel, la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de la Niñez y el mundo académico, orientado a promover una crianza digital segura y a incidir en políticas públicas.

“Desde Subtel creemos que la tecnología es una realidad que ha puesto un gran desafío tanto a las familias como a las comunidades educativas. Estamos hablando de etapas donde el acompañamiento a los menores es fundamental en el propósito de que la digitalización sea una herramienta de desarrollo positivo. Estos estudios nos entregan un insumo relevante para trabajar en políticas públicas que aporten a este desafío de darle un uso seguro de la red”, dice Romina Garrido, subsecretaría de Telecomunicaciones.

Un avance real, con tareas pendientes

El estudio también advierte que el progreso no es motivo para bajar los brazos. La inteligencia artificial ya es parte de la vida cotidiana de los adolescentes —dos de cada tres usan ChatGPT y un 80% la emplea principalmente para aprender—, pero su irrupción abre nuevas preguntas sobre el acompañamiento y el uso responsable. Y hay un riesgo que no cede: la desinformación se mantiene como el principal peligro digital que enfrentan los NNA, con un 63% que declara haber creído noticias que luego resultaron falsas, cifra estable en los últimos tres años.

"La Radiografía nos obliga a mirarnos como adultos, no solo a los niños. Durante años la conversación sobre bienestar digital infantil se centró en cuánto tiempo pasan los niños en el celular. Este estudio muestra que el problema es familiar: somos los adultos quienes exponemos a nuestros hijos en redes sin preguntarles, y quienes muchas veces modelamos el hábito que después les pedimos que corrijan. En Claro creemos que la conectividad debe ir de la mano de una ciudadanía digital que empieza en la casa, con los padres primero”, señaló la gerente de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Claro Chile.

(Imagen referencial: Picture Alliance (Dpa/Picture Alliance via Getty Images)

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