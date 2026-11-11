Estudiantes convocan a movilización frente al Congreso de Valparaíso por recortes en la Ley de Presupuestos 2027

Una jornada de movilizaciones a nivel nacional convocó para este miércoles 11 de noviembre la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organización que busca expresar su rechazo a los recortes presupuestarios considerados en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.

La convocatoria contempla manifestaciones simultáneas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y Metropolitana, todas fijadas para las 11:00 horas.

La principal demanda del movimiento estudiantil apunta a impedir una reducción de los recursos destinados a la educación pública y resguardar el financiamiento de los derechos sociales.

Bajo la consigna "¡No a los recortes! Ni un peso menos en el Presupuesto 2027", la Confech busca instalar su preocupación frente a las decisiones presupuestarias que se están discutiendo y presionar para que no se disminuyan los recursos destinados al sistema educativo.

Las manifestaciones se desarrollarán en cuatro ciudades del país. En la región de Valparaíso, la convocatoria tendrá como punto de partida el Congreso Nacional, ubicado en avenida Pedro Montt 2890, en la ciudad de Valparaíso.

En la región Metropolitana, los estudiantes fueron llamados a reunirse frente al Ministerio de Educación, en avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1371, en Santiago.

En tanto, en la región de Coquimbo, el lugar definido es la Seremi de Educación, ubicada en avenida Francisco de Aguirre 260; mientras que en la región del Biobío, la concentración se realizará frente a la Seremi de Educación, en calle San Martín 1062.

De esta manera, la Confech busca trasladar a las calles su rechazo a los ajustes presupuestarios y sumar presión durante la discusión de los recursos públicos que financiarán la educación y otras áreas sociales durante 2027.

PURANOTICIA