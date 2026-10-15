Estudiante de un liceo recibió una puñalada de parte de otra escolar en La Calera: presunta implicada fue detenida

Una estudiante fue apuñalada tras sufrir un asalto durante este jueves. en la comuna de La Calera, región de Valparaíso.

La alumna cursa segundo año medio en el liceo Pedro de Valdivia y fue agredida por otra joven de otro recinto educacional, quien le robó su teléfono celular.

Este hecho se produjo durante la tarde en la avenida Carrera con la calle Balmaceda, cerca de un cruce ferroviario del sector.

La estudiante fue herida con un arma blanca en una pierna y tras ser estabilizada por los equipos de emergencia, fue derivada al Hospital Mario Sánchez de La Calera.

Carabineros de la Séptima Comisaría en conjunto con Seguridad Pública municipal trabajaron en conjunto y lograron la detención de la presunta agresora por el delito de robo con violencia.

(Imagen: Municipalidad de La Calera)

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