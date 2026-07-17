"Estamos colgando de un hilo": el dramático relato de vecino que sufrió el derrumbe de su casa en el cerro O'Higgins de Valparaíso

Un grave derrumbe provocado por el intenso sistema frontal que afecta a la zona central dejó una vivienda al borde del colapso en la subida Washington, sector cerro O’Higgins, en Valparaíso. La emergencia se registró cerca de las 08:00 horas de este viernes, cuando un desprendimiento de tierra impactó directamente la propiedad de Gonzalo Díaz, destruyendo por completo el área exterior del inmueble y dejando la estructura sometida a una fuerte presión por la acumulación de barro y agua.

"Sufrimos un derrumbe de todo este cerro, pero cayó sobre la casa", relató con angustia Díaz, quien describió los dramáticos momentos que vivió al quedar rodeado por el alud. "Me quedé atrapado, no había qué hacer, y este barro está haciendo presión sobre una pared... la cocina está llena de agua", agregó, evidenciando los graves daños estructurales que mantienen a su vivienda, con riesgo de colapso.

La emergencia no solo compromete la seguridad de esta vivienda, sino que también mantiene en alerta a los vecinos debido a la inestabilidad del terreno y a la continuidad de las precipitaciones.

"Tengo la quebrada ahí, está débil, súper débil. Tengo familias que están, pero casi colgando de un hilo ahí en el cerro, tengo a siete", advirtió con profunda preocupación, manifestando el riesgo latente de nuevos desprendimientos que podrían afectar a las viviendas colindantes. "La escalera literalmente desapareció, viene desde ahí arriba y viene cayendo todo este barro, y con la lluvia puede ser nuevamente", alertó.

A la gravedad de la emergencia se suma la denuncia de abandono por parte de los afectados, quienes aseguran no haber recibido apoyo tras informar la situación a las autoridades.

Consultado sobre si logró contactar a los equipos de emergencia de la Municipalidad de Valparaíso, Díaz respondió de manera categórica: "Sí, pero no he tenido respuesta... yo avisé".

Ante este escenario, los vecinos hicieron un llamado urgente a la alcaldesa Camila Nieto y al Departamento de Operaciones de la Municipalidad de Valparaíso para que concurran al lugar, retiren los escombros y evalúen las condiciones del terreno, con el objetivo de evitar que la emergencia derive en una tragedia de mayores proporciones.

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