"Estable" se mantiene niña de 3 años ingresada al Hospital Fricke de Viña del Mar tras ingerir soda caústica en Olmué

Una niña de tres años se encuentra hospitalizada en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, tras ingerir soda cáustica al interior de su domicilio en la comuna de Olmué.

Fuentes indicaron a Puranoticia.cl que la menor se mantiene estable en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) Pediátrica.

El padre de la menor informó que el hecho se produjo la noche del miércoles, cuando la pequeña jugaba en el patio de la vivienda.

Inicialmente, la niña fue llevada hasta el Cesfam Manuel Lucero y luego se determinó su traslado al recinto viñamarino para recibir atención especializada.

La ingesta de la soda cáustica le provocó lesiones graves en la faringe y un edema, por lo que se hizo necesaria su intubación.

Desde el Departamento de Salud Municipal de Olmué indicaron que se mantienen realizando un seguimiento permanente de su estado de salud.

PURANOTICIA