Esposo y padre de mellizos lesionados relata la dramática tragedia vivida tras fatal atropello en la feria Caupolicán de Viña del Mar

Mientras se desarrollan diligencias en el marco de la investigación por el atropello masivo que dejó seis fallecidos y siete lesionados en la feria Caupolicán de Viña del Mar, las familias afectadas siguen enfrentando las consecuencias de la tragedia.

Una de ellas es la de Patricio Salas, cuya esposa y sus dos hijos mellizos resultaron heridos y permanecen internados recibiendo atención médica en el Hospital Fricke.

En conversación con Puranoticia.cl, comunicó detalles del estado de salud de sus seres queridos y explicó que "están acá en observación los dos: uno está en el segundo piso y ahora estoy con Milán acá en el piso cero. Y mi señora salió de pabellón y está en recuperación, pero solamente le vieron su brazo. Tienen que verle sus pies igual porque también tiene huesitos comprometidos. Está con su pie hinchado. Estamos esperando ahí a lo que pasen los médicos para ver la respuesta que le van a dar".

Asimismo, reconstruyó los segundos previos al impacto, relatando que "fui a dejarla. Habíamos bajado dos bolsos y en el momento en que fui a dejar la camioneta y vuelvo, incluso aparezco ahí en el video, como a unos 50 centímetros de cuando impactó el último golpe, que fue el que recibió mi señora".

Asimismo, la víctima sostuvo que el auto "ya venía dando vueltas en cosa de un segundo. Ya habían dos personas muertas ahí al lado de mi señora y ella no les veía la cara, no les veía nada, pero fue un milagro. Así que gloria a Dios por todo".

Respecto a las condiciones en que funciona la feria, el padre de la familia lesionada recordó que "hay mucha gente que llega con su pañito temprano, a las 5 o a las 6 de la mañana para ganarse una monedita, y los autos ahí pasan fuerte igual".

Finalmente, Patricio Salas aseguró en conversación con Puranoticia.cl que "yo también tuve una fractura de tibia y peroné, y me quebré el pie, y ella estuvo ahí siempre conmigo. Así que ahora me toca a mí estar con ella", mientras espera la evolución médica de su familia tras la tragedia ocurrida en la feria Caupolicán.

(Imagen: Meganoticias)

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