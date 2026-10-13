Espeluznante hallazgo en Viña del Mar: hombre es encontrado sin vida, maniatado y con múltiples impactos de bala

Un impactante hallazgo se registró en el sector de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar, luego de que fuera encontrado el cadáver de un hombre que habría sido ejecutado. Según consignó el medio Alerta Quinta Costa, el hecho ocurrió específicamente en el sector conocido como “Pulmón Verde”, a un costado del camino de tierra que conduce hacia el estero, donde el cuerpo quedó a la vista de peatones y conductores que transitaban por el lugar.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la fuente citada, la víctima, cuya identidad se mantiene desconocida y figura como N.N., fue encontrada amarrada de manos y pies y con más de 20 impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Tras el hallazgo, se desplegó un amplio operativo policial y judicial en el sitio del suceso, con el objetivo de resguardar la evidencia y recabar antecedentes que permitan esclarecer lo ocurrido. En cuanto a la intervención de las instituciones en la escena, se informó que: "Carabineros aisló la zona para resguardar la evidencia".

Por su parte, las primeras diligencias investigativas quedaron a cargo de unidades especializadas de la Fiscalía Regional, con el propósito de establecer las circunstancias del crimen: "El Fiscal de turno y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) encabezan las primeras diligencias".

En tanto, los peritajes técnicos y las labores destinadas a establecer la identidad del fallecido quedaron en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de su unidad especializada:

"La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI realiza las pericias en el lugar para determinar la dinámica de los hechos e identificar a la víctima".

Hasta el momento, según lo informado por Alerta Quinta Costa, el procedimiento continúa en desarrollo, mientras los equipos policiales y judiciales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a la víctima.

(Imagen Referencial)

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