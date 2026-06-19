Escuela San Ignacio de Valparaíso cerrará tras más de un siglo de historia y Colegio Sagrado Corazón se trasladará a sus dependencias

El Obispado de Valparaíso y la Compañía de Jesús informaron que, a partir del año escolar 2027, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús desarrollará sus actividades en las actuales dependencias de la Escuela San Ignacio de Loyola, ubicadas en la intersección de avenida Pedro Montt con calle Eusebio Lillo, en la comuna de Valparaíso.

La medida implica que la Escuela San Ignacio concluirá sus actividades al término del año académico 2026. Posteriormente, el Obispado de Valparaíso, a través de la Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica (Fodec), dará continuidad al servicio educativo mediante el proyecto del Colegio Sagrado Corazón.

La decisión fue informada a las comunidades educativas de ambos establecimientos y, según explicaron las instituciones, responde a un trabajo conjunto orientado a asegurar la continuidad de la educación católica para las familias vinculadas a ambos colegios.

Desde las entidades señalaron que el proceso tiene su origen en dos factores: el primero se relaciona con la salida de la Compañía de Jesús de la diócesis de Valparaíso en 2020, situación que llevó a los jesuitas a buscar un sostenedor católico que pudiera acompañar de manera más cercana a la comunidad educativa de la Escuela San Ignacio. El segundo responde a las necesidades de crecimiento del Colegio Sagrado Corazón, que requiere una infraestructura de mayores dimensiones para proyectar su desarrollo.

Asimismo, pidieron tranquilidad a las familias y a los estudiantes, asegurando que "el proceso ha sido diseñado para favorecer la continuidad escolar de quienes actualmente forman parte de ambos establecimientos, resguardando el acceso a una alternativa educativa católica en las dependencias de la actual Escuela San Ignacio".

En ese contexto, ambas comunidades trabajarán coordinadamente durante el segundo semestre de 2026 para facilitar la transición y fortalecer los vínculos entre estudiantes, familias, docentes y colaboradores.

La Compañía de Jesús expresó su agradecimiento a las generaciones de alumnos, apoderados, educadores y trabajadores "que han dado vida a la Escuela San Ignacio de Loyola a lo largo de su historia centenaria", mientras que el Obispado de Valparaíso señaló que "reafirma su compromiso con el servicio educativo y el acompañamiento de las familias que continuarán siendo parte en la nueva etapa".

PURANOTICIA