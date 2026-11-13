Entregan equipo de Rayos X al Hospital Hanga Roa y revisan proyectos para Rapa Nui

Durante su visita a Rapa Nui, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, encabezó la entrega de un nuevo equipo de Rayos X portátil al Hospital Hanga Roa y visitó las dependencias del Centro de Valorización y Educación para el Reciclaje Orito, iniciativa que busca dar una solución más sostenible al manejo de los residuos de la comuna.

En primera instancia, se realizó la entrega del nuevo equipamiento de Rayos X portátil digital para el Hospital Hanga Roa, iniciativa financiada por el Gobierno Regional a través de Circular 33 y que permitirá fortalecer la capacidad de atención del establecimiento con una inversión de $106.408.372.

Esta incorporación permite fortalecer la atención de salud en la isla, facilitando la toma de imágenes radiológicas y su visualización inmediata. Así, pacientes críticos o con movilidad reducida, podrán acceder a estos exámenes sin necesidad de trasladarse, directamente desde sus camillas.

Tras la visita y recorrido por el hospital, el gobernador Mundaca señaló que “hay una necesidad de contar con una máquina de anestesia y con un sistema de identificación bacteriana que hemos señalado que se puede presentar al Gobierno Regional a través de la circular 33. Tengo que pedir un criterio de excepcionalidad para que pueda entrar y son proyectos tremendamente importantes y relevantes para el hospital de Hanga Roa. Tuvimos la posibilidad de ver el equipamiento de Rayos X que también fue financiado por el gobierno regional y pudimos repasar también la cartera de iniciativas que tiene el hospital asociado al PEDZE, al programa de zonas extremas”.

La máxima autoridad regional continuó afirmando que “la verdad que es un programa que da cuenta de la realidad que tiene el territorio y además de las necesidades que tiene el territorio. Estuvimos hablando de la necesidad de implementar un centro de rehabilitación, por ejemplo, que es tremendamente importante para quienes habitan precisamente la isla. Y por tanto nuestro compromiso, como ha sido la tónica durante todos estos días, es nuestro compromiso con aquellos sectores que hoy día más lo necesitan”.

Durante la jornada también se desarrolló una reunión para revisar cinco iniciativas propuestas por el establecimiento para su eventual incorporación al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE): un Centro de Rehabilitación Integral, una sala de parto humanizado, una sala de medicina ancestral, el mejoramiento de la eficiencia energética y el fortalecimiento de la atención primaria.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Asimismo, como parte de la agenda de trabajo en la comuna, el gobernador regional visitó el Centro de Valorización y Educación para el Reciclaje Orito, en Rapa Nui, la planta principal de gestión de residuos de la comuna que recibe, clasifica y almacena los materiales reciclables recolectados en los distintos puntos limpios de la isla, que cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso y que permite avanzar hacia una gestión de residuos que considere el cuidado del medioambiente, las características del territorio y la calidad de vida de sus habitantes, contribuyendo a proteger el patrimonio natural de la isla.

Del mismo modo, junto a la alcaldesa de la comuna, Elizabeth Arévalo Pakarati, visitaron el terreno donde se ejecutará el proyecto “Construcción cierre vertedero y nuevo relleno sanitario Vai a Ori comuna de Rapa Nui”, iniciativa que cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2026 por un monto total de $3.872.841.

Para Mundaca, “sin duda que esta experiencia que hemos visto acá en el Centro de Valorización es una experiencia que también tiene cierta réplica en el continente. Nosotros hemos estado implementando proyectos de puntos limpios en comunas como Catemu, Quillota, plantas de compostaje también, en comunas como Villa Alemana, que dan cuenta de nuestro compromiso con el medio ambiente, de nuestro compromiso con reutilizar precisamente residuos que muchas veces hoy día no tienen ninguna utilidad. Esto tiene que ver también cuando uno reutiliza, cuando uno reduce, cuando uno recicla, lo que está haciendo también es contribuir al combate al cambio climático, contribuir a la protección del medio ambiente y también contribuir a la protección de la naturaleza”.

Estas iniciativas se conectan directamente con lo que busca el Plan Estratégico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables (PER) de la región de Valparaíso, iniciativa liderada por el Gobierno Regional de Valparaíso que tiene como meta alcanzar al menos un 30% de valorización de los residuos para el año 2035, impulsando la economía circular y reduciendo el envío de desechos a disposición final.

PURANOTICIA