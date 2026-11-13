Enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros y el regreso de "el que baila pasa" marcan marcha en Valparaíso

Una manifestación se llevó a cabo durante la tarde-noche de este viernes en la ciudad de Valparaíso.

La protesta es en contra del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y el alza de los combustibles.

Un grupo de personas se desplazó por las calles del plan y cuando avanzaban por la avenida Pedro Montt, en las inmediaciones del Congreso, fueron disperadas por Carabineros.

Luego, los manifestantes se concentraron en la plaza Aníbal Pinto, donde realizaron "el que baila pasa", intervención que se popularizó en el estallido social, donde se le exige bailar a los automovilistas para poder continuar con su trayecto.

Pasadas las 21:00 horas, nuevamentes se produjeron enfrentamientos entre personas que protestaban y que encendieron barricadas y Carabineros.

Personal de Control de Orden Público (COP) utilizó carros lanzaagua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

PURANOTICIA