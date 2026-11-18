Una adulta mayor que mantenía un encargo por presunta desgracia desde el domingo 15 de noviembre fue encontrada en el sector de Quirilluca, específicamente en las inmediaciones del Parque Maratue, en la comuna de Puchuncaví.

El procedimiento se registró luego que personal de Seguridad Pública Municipal recibiera un comunicado de Central 1519, solicitando verificar la presencia de una persona extraviada en el sector.

Una vez en el lugar, los funcionarios tomaron contacto y trabajaron en conjunto con los guardaparques, quienes entregaron antecedentes sobre la situación.

Tras las verificaciones correspondientes, se logró establecer que se trataba de Ana María Aravena Moyano, quien mantenía un encargo vigente por presunta desgracia desde el pasado domingo 15 de noviembre.

Posteriormente, la adulta mayor fue trasladada a la Tenencia de Carabineros de Puchuncaví para continuar con el procedimiento de rigor. Hasta el lugar también llegaron sus familiares, con quienes Ana María pudo reencontrarse tras varios días de búsqueda, protagonizando un emotivo momento.

Según los antecedentes entregados, la mujer no presentaba lesiones visibles al momento de ser encontrada.

De esta manera, el trabajo de Seguridad Pública Municipal y la colaboración de los guardaparques permitieron dar con su paradero y facilitar el esperado reencuentro con sus seres queridos.

PURANOTICIA