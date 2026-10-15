Encuentran ballena jorobada de hasta 9 metros varada en Cachagua: llevaría semanas muerta

Un ejemplar juvenil de ballena jorobada, de entre ocho y nueve metros de longitud, fue encontrado varado durante la noche de este miércoles 14 de octubre en el sector Los Coirones de Cachagua, en la comuna de Zapallar.

El hallazgo fue reportado cerca de las 22:00 horas, coincidiendo con el período de pleamar, cuando el cetáceo habría llegado hasta una zona rocosa de la playa.

De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por personal municipal, el animal llevaría entre tres a cuatro semanas muerto, presentando un avanzado estado de descomposición. Sin embargo, hasta ahora no es posible establecer dónde se produjo su muerte ni la distancia que recorrió arrastrado por las corrientes marinas.

Durante la mañana de este jueves se informó del hallazgo al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y a personal de la Armada de Chile, organismos que deberán evaluar la situación y determinar las diligencias que correspondan.

Considerando el tamaño del cetáceo, su ubicación sobre las rocas y el avanzado proceso de descomposición, se contempla como alternativa realizar su disposición final en el mismo sector de la playa, procedimiento que deberá coordinar el Municipio de Zapallar con las autoridades competentes.

PURANOTICIA