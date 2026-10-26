Enap enfrenta dos cargos gravísimos por emisiones contaminantes en Concón: arriesga perder su RCA o ser clausurada

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) notificó la formulación de cargos en contra de la Refinería Aconcagua, de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), ubicada en la comuna de Concón, tras detectar múltiples incumplimientos a las obligaciones ambientales establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, así como a la Norma de Emisión de Ruidos.

El procedimiento sancionatorio considera cuatro cargos de carácter ambiental, dos de los cuales han sido clasificados preliminarmente como gravísimos debido a la ocultación, alteración e imprecisión deliberada de antecedentes técnicos que impidieron a la SMA ejercer oportunamente sus potestades de fiscalización y sanción.

CARGOS GRAVES

El primer cargo gravísimo se imputa por no cumplir con la eficiencia mínima anual del 98% en el Sistema de Recuperación de Azufre (SRA) entre los años 2023 y 2025. El análisis técnico evidenció que la empresa estatal manipuló internamente los datos presentados ante la SMA para simular un cumplimiento que en la realidad no alcanzaba los mínimos legales, obteniéndose eficiencias reales recalculadas de solo 94,1% en 2023, 90,5% en 2024 y 90,2% en 2025.

El segundo cargo gravísimo responde al haber superado los límites máximos permitidos de emisión de dióxido de azufre (SO₂), fijados en 1.145 toneladas/año. La compañía omitió históricamente en sus reportes oficiales la corriente de flaring (quemado de gases en antorchas), la cual constituye la segunda fuente de emisiones más relevante de la refinería. Con la reestimación técnica realizada por la SMA, se verificó que Enap excedió el límite normativo alcanzando 1.277 toneladas de SO₂ en 2023 y 1.168 toneladas en 2024.

SMA EJERCERÁ ATRIBUCIONES

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, señaló que "en cumplimiento del PPDA de Concón, Quintero y Puchuncaví no es opcional, y entregar información veraz y completa a la autoridad es algo básico. Los antecedentes analizados por la División de Fiscalización dan cuenta de que la información reportada por la empresa sobre la recuperación de azufre y las emisiones de sus antorchas no reflejaba la realidad, lo que habría impedido a la SMA ejercer sus atribuciones".

A ello agregó que "por eso la División de Sanción y Cumplimiento formuló cargos gravísimos. Ahora Enap podrá presentar un programa de cumplimiento o descargos, lo cual será evaluado con todo el rigor técnico".

De igual forma, sostuvo que "quiero ser claro: cuando la información que recibimos no es veraz o está incompleta, la SMA va a ejercer todas sus atribuciones. Estamos haciendo un trabajo para cruzar los antecedentes que las empresas cargan en los diferentes sistemas, con el fin de pesquisar situaciones de entrega de información falsa. Sabemos que la empresa ha tomado decisiones corporativas en relación con estos hechos, pero este procedimiento busca hacer efectiva la responsabilidad ambiental”.

CARGOS LEVES

El procedimiento administrativo suma, además, dos cargos clasificados como leves:

Falta de validación del CEMS: No haber validado el sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) para los parámetros de Material Particulado (MP), Dióxido de Azufre (SO₂), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y flujo de gases en la unidad de Cracking Catalítico tras tres años del reinicio de sus operaciones con el sistema Wet Gas Scrubber. Esta omisión afecta la entrega de datos en línea a la ciudadanía contemplada en el artículo 53 del PPDA.

Superación de norma de ruidos: Excedencias a los límites de presión sonora nocturna constatadas en mediciones de campo en receptores sensibles de Zona II durante noviembre y diciembre de 2025, donde se registraron niveles de hasta 57 dB(A), superando el límite de 45 dB(A) fijado por el D.S. N° 38/2011 MMA. Este cargo se vincula con un historial de 16 denuncias ciudadanas por ruidos, vibraciones e inestabilidad operacional en el sistema de antorchas.

Respecto a las sanciones aplicables según la LOSMA, las infracciones gravísimas pueden ser objeto de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), clausura o multas de hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) cada una. Por su parte, las infracciones leves contemplan amonestación por escrito o multas de hasta 1.000 UTA. De este modo, en caso de confirmarse las responsabilidades en el dictamen sancionatorio, la estatal arriesga un monto teórico máximo acumulado de hasta 22.000 UTA (cercano a los US$ 19 millones).

De acuerdo con la normativa, Enap Refinerías S.A. dispone de un plazo total ampliado de oficio de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PDC) y de 22 días hábiles para formular sus descargos ante la Superintendencia del Medio Ambiente.

Cabe hacer presente que la autoridad fiscalizadora, además, derivará los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República por los posibles delitos y otros incumplimientos que podrían estar involucrados en este caso.

RESPUESTA DE ENAP

A raíz de las inconsistencias ambientales detectadas en Refinería Aconcagua y de los cargos formulados, Enap señaló que fueron notificados este lunes de la decisión adoptada por la Superintendencia del Medio Ambiente y aclararon que esta actuación "inicia un procedimiento administrativo y no constituye una sanción ni un pronunciamiento definitivo". A ello agregaron que están analizando los antecedentes y, dentro de los plazos establecidos, "definirá su curso de acción conforme a la legislación ambiental".

Asimismo, resaltaron que este proceso comenzó luego de que la propia empresa detectara internamente inconsistencias en la información reportada, resolviendo "informar a la SMA y al Ministerio Público, colaborar con las autoridades competentes y, en paralelo, adoptar medidas para fortalecer sus procesos de control y cumplimiento ambiental".

También manifestaron que los controles internos formales fueron activados en enero de 2026, cuando la Refinería Aconcagua dio cuenta de las inconsistencias a la Casa Matriz y esta al Directorio, según el escalamiento corporativo y que "las inconsistencias detectadas están relacionadas con infracciones al Plan de Prevención y Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví (PPDA) y la presunta infracción de normas de ruido".

Respecto de los cargos levantados relacionados con el PPDA, afirmaron que "no existe antecedente alguno que vincule los hechos denunciados por la empresa con algún impacto en la población", agregando que la revisión de los registros de las estaciones de monitoreo aledañas a la refinería indica que "desde 2019 se han cumplido las Normas Primarias de Calidad del Aire vigentes para SO₂ y PM2,5, lo que resulta consistente con los informes técnicos de cumplimiento de calidad del aire elaborados por la SMA para la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Es decir, no ha existido superación horaria, diaria ni anual de estas normas que están diseñadas para resguardar la salud de las personas".

Sin perjuicio de las indagatorias en curso, aseguraron que "la administración ya adoptó medidas concretas a partir de los antecedentes recabados. Respecto de las emisiones de SO₂, la Refinería Aconcagua incorporó el flaring de las antorchas y otras fuentes menores, en los reportes del año 2025 y que fue entregado el 30 en enero de 2026". Por lo tanto, señalaron que en 2025 y en lo que va de este año, "Enap ha cumplido con el límite de emisiones de SO₂. La compañía también trabajajunto a expertos del ámbito técnico-ambiental en el indicador de eficiencia en la recuperación de azufre (que no influye directamente en las emisiones totales)".

Además, recordaron que tras conocer los hechos, en enero fueron desvinculados ocho trabajadores. En junio, Enap resolvió modificar y fortalecer su estructura, especialmente en el área de cumplimiento ambiental. Como parte de este proceso, ese mes fueron desvinculadas ocho personas y una más en agosto.

En el ámbito operacional, explicaron que la empresa diseñó, junto a una consultora internacional, una cartera de iniciativas destinadas a fortalecer la disciplina operacional, disminuir las emisiones, robustecer las mediciones y mejorar la eficiencia de los sistemas de recuperación de azufre.

Finalmente, la compañía sostuvo que "continuará fortaleciendo sus mecanismos de control, denuncia, supervisión y rendición de cuentas, promoviendo una cultura basada en la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo. En este contexto, reitera su disposición para continuar colaborando con las autoridades fiscalizadoras y tolerancia cero a acciones como las investigadas. Además, valora el aporte de miles de trabajadores/as que día a día dan lo mejor de sí para hacer crecer a la compañía y cumplir con el rol estratégico de Enap".

PURANOTICIA