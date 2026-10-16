En tensa entrevista, diputado Bassa apunta a la clase política por el estallido social: "Después de siete años no se ha hecho nada"

En una tensa entrevista donde se abordó lo que será el séptimo aniversario del estallido social de octubre de 2019, el diputado Jaime Bassa se refirió a si se debía conmemorar o celebrar esta fecha donde cientos de miles de chilenos salieron a protestar a las calles, pero donde también se registraron graves episodios de violencia y delincuencia.

En primer lugar, el parlamentario del Frente Amplio sostuvo que "celebrarlo en ningún caso", recordando que "uno de los efectos que tuvo el contexto del estallido social fueron muchos traumas oculares en un contexto de violencia policial y estatal bien dolorosa"

. De todas maneras, recalcó que "en octubre del 2019 pasaron muchas más cosas de las que lo están mostrando en este momento en la pantalla. Hubo movilizaciones masivas, muy importantes, muy pacíficas también en todo Chile".

Esa visión del movimiento le fue cuestionada, señalando el entrevistador Jorge Antonio Vega, que "quizás hubo un par pacíficas, pero lo que menos hubo en el estallido social fue algo pacífico", por lo que se le preguntó a Bassa sobre las consecuencias de la violencia: "¿Podemos decir que nos hizo daño, que fue nefasto para Chile ese estallido?".

Frente a esto, el legislador por el Distrito 7 de la región de Valparaíso respondió apuntando a los factores de fondo y cuestionó atribuir al movimiento la responsabilidad por el deterioro económico: "Culpar al estallido social el frenazo económico que vivió el país en ese momento".

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

La discusión subió de tono cuando se le hizo ver el impacto de los destrozos en el comercio local y los indicadores económicos en la gestión de la administración anterior. "Gabriel Boric fue presidente durante 4 años de este país. Ustedes gobernaron este país durante 4 años. ¿Y qué hicieron en 4 años?", cuestionó el entrevistador.

Ante el emplazamiento, Bassa reaccionó criticando el enfoque de la pregunta y acusando que se centraba exclusivamente en la gestión del gobierno del que formó parte: "Yo te acabo de decir que después de siete años la clase política no ha hecho nada. En estos siete años hemos tenido tres presidentes de la República distintos. Tres, no uno".

En la misma línea, el diputado de oposición defendió las iniciativas impulsadas por su sector y reconoció que algunas de sus principales propuestas no prosperaron: "Las cosas que realmente intentamos hacer y no funcionaron son las dos constituciones y la reforma tributaria". Al mismo tiempo, destacó la continuidad de algunas medidas, afirmando que "el copago cero está vigente" y "la ley de cuidados está vigente".

PROTESTA SOCIAL

Hacia el cierre de la conversación, la tensión se mantuvo cuando se le preguntó directamente: "¿Usted justificaría hoy día que hiciéramos un nuevo estallido social en Chile?". El diputado evitó responder en términos concretos y cuestionó la falta de espacios institucionales para la participación ciudadana y el diálogo con la clase política: "¿Qué condiciones necesita la ciudadanía o de qué espacios dispone la ciudadanía para poder dialogar con la clase política de modo tal que la clase política pueda responder adecuadamente a sus demandas? Hoy día, lamentablemente hay muy pocos espacios institucionales de participación porque la democracia chilena se ha reducido a votar cada 4 años".

Finalmente, Bassa defendió la protesta social como una herramienta legítima de participación ciudadana, sosteniendo que "la protesta social que es un derecho que está consagrado en el derecho internacional" constituye un canal "a través del cual la ciudadanía se comunica con la clase política porque si no, no tiene voz". El parlamentario concluyó con un duro diagnóstico de la situación económica regional y nacional, haciendo hincapié en el desempleo, el estancamiento del crecimiento y la inflación: "Desempleo 10%, crecimiento cero, cero, inflación desbordada. Ese es el Chile".

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