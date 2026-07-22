En libertad quedó imputado por accidente que terminó con una mujer fallecida en la estación de Metro Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir para el imputado por su presunta responsabilidad en el grave accidente de tránsito registrado en pleno centro de la ciudad, el cual terminó con un automóvil al interior de la estación Viña del Mar del tren Limache-Puerto.

El hecho ocurrió tras una colisión entre dos vehículos menores en las cercanías del acceso ferroviario. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el imputado habría intentado realizar un viraje en segunda fila, impactando a un automóvil de color rojo que perdió el control, cayó por las escaleras de la estación y avanzó hasta la zona de boleterías, arrollando a varios peatones.

OPERATIVO DE EMERGENCIA

Respecto del despliegue realizado tras el accidente, Héctor Cáceres Villanueva, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, explicó que el siniestro “involucró a dos vehículos menores, de los cuales uno de estos ingresó a la estación de la plaza de Viña, pleno centro de la ciudad”.

Asimismo, confirmó que “la evaluación preliminar es un fallecido, cuatro heridos. Dos de estos de consideración”.

La víctima fatal corresponde a una mujer de aproximadamente 40 años.

REGISTROS DE SEGURIDAD

A través de un comunicado, EFE Valparaíso informó que a las 17:10 horas “un vehículo particular ingresó a toda velocidad a la Estación Viña del Mar, quedando detenido entre la escala y la mezzanina. En su paso impactó a 6 personas, de las cuales una resultó fallecida y las otras 5 resultaron con lesiones de diversa consideración”.

Desde la empresa estatal añadieron que pondrán “a disposición de las instancias correspondientes todos los registros de imágenes que tenga disponible” para colaborar con la investigación. Debido a las diligencias, la estación debió cerrar temporalmente sus puertas mientras trabajaban equipos de emergencia y personal de Carabineros.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia y el aporte de la tecnología municipal para esclarecer lo ocurrido.

“Desde que ocurrió el accidente equipos de Seguridad Pública, Carabineros, Bomberos y salud se desplegaron inmediatamente. Además pudimos identificar a través de las cámaras de televigilancia del municipio el hecho exacto en que ocurrió este accidente”.

La jefa comunal agregó que “las pruebas ya han sido entregadas a los organismos competentes para iniciar su investigación. Lamentamos el fallecimiento de una persona y deseamos la pronta recuperación de quienes están heridos en este momento. Queremos que las causas se investiguen y que este terrible hecho se pueda esclarecer de manera profunda”.

FORMALIZACIÓN

Durante la audiencia de formalización, el tribunal imputó al conductor por los delitos de cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves, aunque quedó en libertad, sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir.

Además, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar fijó un plazo de investigación de 120 días y ordenó la prohibición de mostrar el rostro del imputado mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer las causas definitivas del siniestro.

PURANOTICIA