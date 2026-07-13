Emprendedora porteña dona ambulancia de vanguardia al Hospital Carlos van Buren

En un generoso acto de altruismo, la emprendedora porteña Helida Plaza Gutiérrez donó una ambulancia de última generación al Hospital Carlos van Buren, gesto que permitirá mejorar significativamente la atención prehospitalaria en la región de Valparaíso, lo cual fue recibido con gratitud por las autoridades y el personal del hospital y del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

Originaria de Melipilla y residente de Valparaíso, ciudad en la que es propietara de una pequeña empresa dedicada a la fabricación de masas, la mujer comentó que su conexión con el Hospital Van Buren se remonta a sus días como estudiante de enfermería en la Universidad de Valparaíso, donde realizó prácticas en el mismo hospital. "Tengo mucho amor por el prójimo", comentó la emprendedora.

La ambulancia donada es considerada una de las más avanzadas del país. Según el Dr. Simón Rojas Doll, director (s) del hospital, este vehículo de alta tecnología mejorará la calidad de las atenciones prehospitalarias del SAMU. "Es una ambulancia de punta a nivel nacional y modelo para los prehospitalarios", afirmó el directivo, quien expresó su agradecimiento a Helida Plaza y su familia por su generosidad.

La Dra. Gabriela Hidalgo, urgencióloga y jefa de SAMU Litoral, destacó que "nos va a permitir dar mucha más oportunidad de atención a los pacientes". Además, subrayó que la cooperación público-privada es valiosa para potenciar la capacidad resolutiva del SAMU en la región, beneficiando no solo a Valparaíso, sino también a San Antonio y Casablanca.

El vehículo no solo es moderno sino también seguro, gracias a sus equipos médicos anclados y su suspensión neumática, lo que garantiza un traslado más tranquilo para pacientes críticos. Además, cuenta con un sistema de almacenamiento externo que facilita el acceso al material necesario en situaciones de emergencia.

Este gesto de solidaridad invita a la comunidad y al sector privado a colaborar con instituciones públicas como el Hospital Van Buren para mejorar las prestaciones de salud. La donación de Helida Plaza Gutiérrez representa un avance tecnológico para el hospital y un ejemplo inspirador de cómo la generosidad individual puede tener un impacto duradero en el bienestar colectivo.

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